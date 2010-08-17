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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۷

اخبار تلویزیون/

انیمیشن "امید کوچولو در ماه" آماده پخش شده است

انیمیشن "امید کوچولو در ماه" به نویسندگی و کارگردانی پرویز دانش شهرکی آماده پخش از تلویزیون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، این انیمیشن با تکنیک دو بعدی تهیه شده و داستان درباره یک کودک کنجکاو و باهوش است که در یک ماجراجویی خیالی به ماه سفر می‌کند. عوامل انیمیشن "امید کوچولو در ماه" عبارتند از تدوین و صداگذاری : ابوالقاسم نظرپور، مدیر دوبله : امین تافی، طراحان اصلی: فریبا ولائی، وحیده امیری، مریم نکویی و یاسر الله دایان، طراحان میانی: مهسا کشاورز، الناز حاجیان و نعیمه پارسا جو، اسکن و دسن : پریسا قلی پور، آرزو ابودردا و نوشین دانش.

برنامه "مشق عشق" در 30 قسمت 60 دقیقه‌ای با موضوع روانشناسی عشق و طرح مباحث روابط سالم بین جوانان و چگونگی یک ارتباط سالم از شبکه هفت (شبکه آموزش) پخش می‌شود. 

- در بررسی‌های انجام شده در اداره کل اطلاعات و اخبار استان‌های معاونت سیاسی صدا و سیما، معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اصفهان در سال گذشته عنوان برتر در میان مراکز استان‌ها را کسب کرد. 

کد مطلب 1135455

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