انیمیشن "امید کوچولو در ماه" آماده پخش شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، این انیمیشن با تکنیک دو بعدی تهیه شده و داستان درباره یک کودک کنجکاو و باهوش است که در یک ماجراجویی خیالی به ماه سفر می‌کند. عوامل انیمیشن "امید کوچولو در ماه" عبارتند از تدوین و صداگذاری : ابوالقاسم نظرپور، مدیر دوبله : امین تافی، طراحان اصلی: فریبا ولائی، وحیده امیری، مریم نکویی و یاسر الله دایان، طراحان میانی: مهسا کشاورز، الناز حاجیان و نعیمه پارسا جو، اسکن و دسن : پریسا قلی پور، آرزو ابودردا و نوشین دانش.

برنامه "مشق عشق" در 30 قسمت 60 دقیقه‌ای با موضوع روانشناسی عشق و طرح مباحث روابط سالم بین جوانان و چگونگی یک ارتباط سالم از شبکه هفت (شبکه آموزش) پخش می‌شود.

- در بررسی‌های انجام شده در اداره کل اطلاعات و اخبار استان‌های معاونت سیاسی صدا و سیما، معاونت اطلاعات و اخبار مرکز اصفهان در سال گذشته عنوان برتر در میان مراکز استان‌ها را کسب کرد.