درآمدهای عمومی مصوب گلستان 300 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا پیش از ظهر سه شنبه در ستاد درآمد استان، در سال 89 پرداخت و میزان افزایش وصول درآمدهای عمومی استان ‏را در چهار ماهه سال 89 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود هفت درصد رشد یافت.‏

وی اظهار داشت: عملکرد منابع عمومی بودجه استان شامل درآمدهای عمومی استانی (درآمدهای مالیاتی، ‏درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالاها، درآمدهای ‏حاصل از جرائم و خسارات، درآمدهای متفرقه) و واگذاری دارائیهای سرمایه ای است.



درآمد مالیاتی گلستان 111 درصد رشد یافت

مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان نیز به آماری از میزان ‏وصول درآمدهای مالیاتی استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه سال جاری 288 میلیارد و ‏‏942 میلیون تومان از درآمدهای مالیاتی استان محقق شده که نسبت به درآمدهای مصوب 111 درصد رشد ‏داشته است.‏

‏عمران طیبی افزود: سهم مالیاتهای مستقیم از درآمدهای مالیاتی 84.5 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 14.5 درصد بوده است.‏

‏استاندار و رئیس ستاد درآمد گلستان با بیان اینکه مشکلات وصول درآمدهای عمومی استان قابل بررسی است، ‏بر وصول مازاد این درآمدها در سال 89 تاکید کرد.‏

جواد قناعت ‏اظهار داشت: وظیفه قانونی دبیر و ستاد درآمد استان است که بر وصول مازاد درآمد استان در شش ماهه اول یا سه ماهه سوم سال 89، پیگیری مجدانه داشته باشند تا مازاد اعتبارات به استان تعلق گیرد.‏



وی از دست اندرکاران ستاد درآمد استان درخواست کرد که جلساتی را در زمینه تغییر ارقام درآمدهای ‏مصوب دستگاههای اجرایی داشته و آن را در قالب پیشنهاداتی به ستاد اعلام کنند تا با پیگیری استاندار، ‏نمایندگان مجلس و مقامات ارشد کشور، درآمدهای عمومی مصوب استان در سال 90 افزایش پیدا نکند.‏



قناعت پیشنهاد کرد: بخشی از مازاد اعتبارات استان که از محل وصول درآمدهای بیش ‏از مصوب دستگاههای اجرایی عضو ستاد محقق می شود، جهت تشویق به این دستگاهها، تعلق می گیرد.‏



استاندار استان گلستان از سازمان صنایع و معادن خواست که آماری از دفاتر مراکز صنعتی و تولیدی مستقر ‏در تهران به ستاد اعلام نماید تا تصمیمی خاص برای وصول درآمدهای آنها اعمال شود.‏

این جلسه با ارائه پیشنهادات و مشکلات دستگاههای اجرایی عضو ستاد درآمد استان، پیرامون چگونگی ‏وصول درآمدهای عمومی، ادامه و پایان یافت.‏