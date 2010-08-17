درآمدهای عمومی مصوب گلستان 300 درصد رشد یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا پیش از ظهر سه شنبه در ستاد درآمد استان، در سال 89 پرداخت و میزان افزایش وصول درآمدهای عمومی استان را در چهار ماهه سال 89 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، حدود هفت درصد رشد یافت.
وی اظهار داشت: عملکرد منابع عمومی بودجه استان شامل درآمدهای عمومی استانی (درآمدهای مالیاتی، درآمدهای حاصل از انحصارات و مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از خدمات و فروش کالاها، درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات، درآمدهای متفرقه) و واگذاری دارائیهای سرمایه ای است.
درآمد مالیاتی گلستان 111 درصد رشد یافت
مدیرکل امور مالیاتی استان گلستان نیز به آماری از میزان وصول درآمدهای مالیاتی استان در سال جاری اشاره کرد و گفت: در چهار ماهه سال جاری 288 میلیارد و 942 میلیون تومان از درآمدهای مالیاتی استان محقق شده که نسبت به درآمدهای مصوب 111 درصد رشد داشته است.
عمران طیبی افزود: سهم مالیاتهای مستقیم از درآمدهای مالیاتی 84.5 درصد و مالیات بر کالا و خدمات 14.5 درصد بوده است.
استاندار و رئیس ستاد درآمد گلستان با بیان اینکه مشکلات وصول درآمدهای عمومی استان قابل بررسی است، بر وصول مازاد این درآمدها در سال 89 تاکید کرد.
وی از دست اندرکاران ستاد درآمد استان درخواست کرد که جلساتی را در زمینه تغییر ارقام درآمدهای مصوب دستگاههای اجرایی داشته و آن را در قالب پیشنهاداتی به ستاد اعلام کنند تا با پیگیری استاندار، نمایندگان مجلس و مقامات ارشد کشور، درآمدهای عمومی مصوب استان در سال 90 افزایش پیدا نکند.
قناعت پیشنهاد کرد: بخشی از مازاد اعتبارات استان که از محل وصول درآمدهای بیش از مصوب دستگاههای اجرایی عضو ستاد محقق می شود، جهت تشویق به این دستگاهها، تعلق می گیرد.
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