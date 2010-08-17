اتصال خراسان جنوبی به راه آهن سراسری نیازمند بررسی گزینه های دیگر است

محمد رضا صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، افزود: امسال 80 میلیارد تومان به پروژه راه آهن چابهار - مشهد اختصاص یافته که در صورت تکمیل مطالعات آن، با این اعتبار فقط 50 کیلومتر از کار انجام می شود.

وی بیان داشت: با این روند تخصیص اعتبار نباید انتظار داشت که طی چند سال آینده خراسان جنوبی از این مسیر به راه آهن متصل شود لذا بررسی گزینه های دیگر با انجام کار کارشناسی از سوی وزارت راه و ترابری امری ضروری است.

وی اتصال مرکز خراسان جنوبی به راه آهن ازسمت طبس با مسافت 270 کیلومتر رایکی از گزینه های پیشنهادی برای مطالعه و بررسی دانست.

صابری از آغاز مطالعات گاز رسانی به شهرستان سربیشه خراسان جنوبی خبر داد و اظهار داشت: عملیات اجرایی این طرح فروردین ماه سال آینده با مسئولیت شرکت گاز خراسان جنوبی آغاز می شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح انتقال آب به خراسان جنوبی از سایر حوزه ها گفت: هنوز راهکار قطعی و حوزه مورد نظر برای اجرایی شدن این طرح اعلام نشده لذا وزارت نیرو با توجه به داشتن اطلاعات کافی باید در این زمینه تصمیم گیری کند.

صابری با اشاره به پیشنهادات مختلف برای انتقال آب به خراسان جنوبی افزود: هنوز کار مطالعاتی درستی در این زمینه برای مشخص شدن حوزه مورد نظر ، هزینه ها و مجوزهای لازم انجام نشده است.

وی از رشد دو برابری اعتبارات این شهرستان خبر داد و گفت: امسال250 میلیارد ریال اعتبار به شهرستان نهبندان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه اعتبارات امسال این شهرستان نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش یافته است، گفت: این درحالی است که توان فنی این شهرستان دو برابر نشده است لذا پیگیری برای جذب اعتبارات ضروری می باشد.

صابری بر پیگیری ویژه فرمانداری نهبندان در زمینه چگونگی جذب اعتبارات امسال توسط دستگاههای اجرایی این شهرستان تاکید کرد وبیان داشت: مسئولین دستگاههای اجرایی نهبندان درصورت کوتاهی در جذب اعتبارات باید پاسخگو باشند.

وی کمبود اعتبار برای راه اندازی مجتمع های آبرسانی در روستاهای سربیشه و نهبندان را یکی از مشکلات حوزه انتخابی خود ذکر کرد و یادآور شد: ایجاد این مجتمع ها با توجه به خشکسالی های پیاپی یک نیاز ضروری می باشد.

این نماینده مجلس با اشاره به معبر رسمی میل 78 خراسان جنوبی افزود: پیگیری می شود تا سال آینده جاده استان خراسان جنوبی تا فراه افغانستان آسفالت شود و اولویت سرمایه گذاری در این منطقه با سرمایه گذاران بومی است.