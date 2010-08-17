نیم میلیون خانوار تهرانی برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کردند‌

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی تمدن پیش از ظهر سه شنبه در نشستی خبری افزود: تمام چهار هزار شعبه بانکهای خصوصی و دولتی استان تهران آماده افتتاح حساب برای سرپرستان خانوار تهرانی هستند.

استاندار تهران با اشاره به گزارشهایی مبنی ثبت خودسرانه شماره حساب مشتریان توسط برخی از بانکها در سامانه وزارت رفاه گفت: هرچند بانکهای مورد نظر با رضایت مشتریان اقدام به ثبت نام کرده اند ولی طی جلسه‌ای با مسئولان بانکها مقرر شد بانکها از ارسال شماره حساب مشتریان به سامانه وزارت رفاه خودداری کنند.

تمدن در ادامه از سوء استفاده برخی از افراد سودجو در اجرای این طرح خبر داد و افزود: متاسفانه گزارش شده است که در روستاها و برخی از شهرهای استان تهران گروه و افرادی به درب منازل شهروندان مراجعه کرده و با دریافت مبلغ 10 هزار تومان اقدام به ثبت شماره حساب بانکی در سامانه وزارت رفاه می کنند که با همکاری نیروی انتظامی این افراد تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.

وی اظهارداشت: سرپرستان خانوار تهرانی توجه داشته باشند که ثبت شماره حساب و تعیین بانک مقصد برای دریافت یارانه ها بدون هزینه است و افرادی که اطلاع یا دسترسی به اینترنت ندارند می توانند از مراکز پیشخوان دولت استفاده کنند.