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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۴۹

پروانه ساخت هفت فیلم سینمایی صادر شد

پروانه ساخت هفت فیلم سینمایی در جلسه امروز شورای پروانه ساخت صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.

فیلمهای سینمایی "بزن بریم بهشت" به تهیه‌کنندگی محمدرضا رخشان‌راد و کارگردانی حسین قاسمی‌جامی، "قبیله من" به تهیه‌کنندگی فریال بهزاد و کارگردانی غلامرضا آزادی، "آزمایشگاه" به تهیه‌کنندگی محمد احمدی و کارگردانی حمید امجد، "ما سه نفر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهرداد فرید، "خودزنی" به تهیه‌کنندگی اردشیر ایران‌نژاد و کارگردانی احمد کاوری، "خانه زنان" به تهیه‌کنندگی محمدعلی زم و کارگردانی محمدرضا رحمانی و "شش نفر زیر باران" به تهیه‌کنندگی محسن طباطبائی و کارگردانی علی عطشانی عناوین پروژه‌هایی است که در نشست دیروزشورا، پروانه ساخت دریافت کردند.

شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های "هر چه خدا بخواهد" به تهیه کنندگی پرویز شهبازی و کارگردانی نوید میهن‌دوست و "ورود آقایان ممنوع" به تهیه‌کنندگی علی سرتیپی و کارگردانی رامبد جوان پروانه نمایش صادر کرده است.
کد مطلب 1135461

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