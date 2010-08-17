پروانه ساخت هفت فیلم سینمایی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات شورای صدور پروانه نمایش 35 میلیمتری و شورای صدور پروانه فیلمسازی 35 میلیمتری در اداره کل ارزشیابی و نظارت تشکیل شد.

فیلمهای سینمایی "بزن بریم بهشت" به تهیه‌کنندگی محمدرضا رخشان‌راد و کارگردانی حسین قاسمی‌جامی، "قبیله من" به تهیه‌کنندگی فریال بهزاد و کارگردانی غلامرضا آزادی، "آزمایشگاه" به تهیه‌کنندگی محمد احمدی و کارگردانی حمید امجد، "ما سه نفر" به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مهرداد فرید، "خودزنی" به تهیه‌کنندگی اردشیر ایران‌نژاد و کارگردانی احمد کاوری، "خانه زنان" به تهیه‌کنندگی محمدعلی زم و کارگردانی محمدرضا رحمانی و "شش نفر زیر باران" به تهیه‌کنندگی محسن طباطبائی و کارگردانی علی عطشانی عناوین پروژه‌هایی است که در نشست دیروزشورا، پروانه ساخت دریافت کردند.



شورای صدور پروانه نمایش برای فیلم‌های "هر چه خدا بخواهد" به تهیه کنندگی پرویز شهبازی و کارگردانی نوید میهن‌دوست و "ورود آقایان ممنوع" به تهیه‌کنندگی علی سرتیپی و کارگردانی رامبد جوان پروانه نمایش صادر کرده است.