45 هزار دانش آموز همدانی آموزشهای پیشگیری از اعتیاد فراگرفتند

حسین ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه آموزش های پیشگیری از اعتیاد در 310 مدرسه استان همدان اجرا شد، گفت: 62 هزار نفر از والدین دانش آموزان نیز در سال تحصیلی گذشته آموزش های پیشگیری از اعتیاد را فرا گرفتند.

وی با اشاره به اینکه 16 هزار و 500 نفر از همکاران فرهنگی استان همدان نیز در یک دوره شش ساعته ضمن خدمت با بیماری های مختلف نو پدید آشنا شدند، افزود: آموزش و پرورش از طرحها و برنامه های بهداشت محیط مدارس و گروه سلامت و پیشگیری مدارس حمایت می کند.

وی با بیان اینکه استان همدان با 320 هزار دانش آموز حدود سه هزار و 500 مدرسه دارد، گفت: والدین باید با مظاهر جدید اعتیاد در جامعه آشنا شوند.

مدیر گروه سلامت و پیشگیری آموزش و پرورش استان همدان تاکید کرد: آشنایی دانش آموزان با پدیده اعتیاد و مضرات درگیر شدن با آن از گرایش آنان به سوی اعتیاد جلوگیری می کند.