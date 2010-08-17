پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تیم پیکان ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازی‌های گذشته این تیم را آنالیز کردیم و از نقاط ضعف و قوت آنها شناخت کاملی داریم. به بازیکنان تیم هم تاکید کردم بدون توجه به نتایج و جایگاه تیم پیکان در جدول، نباید این تیم را دست کم گرفت تا برایمان مشکلی ایجاد نشود.

وی با بیان اینکه بازیکنان هر تیمی مقابل استقلال انگیزه مضاعفی پیدا می‌کنند، افزود: در این مدت این موضوع را به بازیکنان تیم القا کردم که همه بازی‌های لیگ همانند دیدار فینال مهم است. همه تیم‌ها هم قوی هستند و تیمی ضعیفی در لیگ نداریم به همین دلیل باید با تلاش بیشتر قدرت‌شان را در زمین مسابقه به نمایش گذاشته و 3 امتیاز هر مسابقه‌ای را بدست آورند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد مشکلات خط دفاعی این تیم ادامه داد: مدافعان خوبی داریم اما در فرصت اندک و به دلیل فشردگی مسابقات تنها سعی می‌‎کنیم خستگی آنها را کاهش دهیم و یا با انجام بعضی از جا‌به‌جایی‌ها تمرکزشان را بالاتر ببریم. البته وقتی تیمی گل می‌خورد از مهاجم تا دروازه‌بان همگی مقصر هستند زیرا برای محافظت از دروازه، باید دفاع تیمی عملکرد خوبی داشته باشد.

وی با بیان اینکه تیم اسپانیا در جام جهانی به همه نشان داد تیمی که قصد قهرمانی دارد، باید مانع باز شدن دروازه‌اش بشود، تاکید کرد: دفاع تیمی از خط حمله شروع می‌شود و ما سعی داریم این تفکر را در تیم تزریق کنیم که با هماهنگی و همکاری کامل و تقویت دفاع تیمی، در مسابقات آینده فرصت گلزنی به حریفان ندهیم.

مظلومی با اشاره به اینکه مصدومیت برهانی برطرف شده و این بازیکن تمایل به حضور در میدان را دارد اما حضورش برابر پیکان بستگی به نظر پزشک تیم دارد، خاطرنشان کرد: تیم و وضعیت بازیکنان روزبه‌روز بهتر می‌شود. پیش بینی‌ام این بود که از هفته ششم، عملکرد تیم مانند بازی با استیل آذین می‌شود اما رشد فنی و تاکتیکی تیم خوب بوده است.

وی در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استقلال تنها 60 درصد توانایی‌اش را در بازی‌های گذشته به نمایش گذاشته، ادامه داد: با اجرای دقیق برنامه‌های فنی تیم، در بازی‌های آینده شاهد بازی‌های روان و سرعتی از سوی تیم استقلال خواهید بود.

" به خوب بازی کردن در لیگ 3 امتیاز نمی‌دهند." سرمربی پیشین تیم مس کرمان با بیان این مطلب افزود: تیم استقلال در بازی با فولاد که بسیار بد بازی کرد هم حداقل 9 موقعیت گلزنی داشت. در دیدار با ذوب آهن و استیل آذین هم ما موقعیت‌های زیادی را از دست دادیم اما حریفان از اندک فرصت‌های خود به گل می‌رسند. به همین دلیل در تمرینات اخیر کار بیشتری روی مهاجمان انجام دادیم و سعی داریم استرس‌ها را از آنها دور کرده تا با آرامش بیشتر در مسابقات به میدان بروند.

وی با بیان اینکه همانند یک کارمند از صبح در باشگاه استقلال است، در مورد نشست اخیرش با فتح الله زاده و حجازی تاکید کرد: حجازی پیشکسوت ماست و در فوتبال ایران کارنامه‌ ارزشمندی دارد اما هم مانند پورحیدری، محصص، رجبی و دیگر پیشکسوتان به عنوان مشاور نظراتش را در مورد تیم به من اعلام می‌کند.

وی افزود: برخلاف مطالب مطرح شده در روزهای اخیر، حجازی نظراتش را به من تحمیل نمی‌کند و به عنوان کسی که باید جوابگوی باشگاه و مردم باشم، خودم تصمیم نهایی را می‌گیرم.

مظلومی در پایان در مورد اظهارات اخیر حسن روشن گفت: ایشان پیشکسوت ماست اما مسائلی را باید رعایت کند. اگر مشکلی وجود دارد، آن را باید در خانواده بیان کرد زیرا بیان این مسائل باعث ناراحتی و نگرانی هواداران می‌شود.

دیدار تیم‌های فوتبال استقلال تهران و پیکان قزوین در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 21:45 دقیقه چهارشنبه هفته جاری با قضاوت محسن ترکی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.