خریداران ایران خودرو به کمیسیون اصل 44 رفتند/ ارجاع پرونده به شورای بورس

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل امروز در حاشیه واگذاری 5 درصد از سهام بیمه دانا در بورس در جمع خبرنگاران گفت: سهام بیمه دانا به عنوان سهام سومین شرکت بیمه مشمول اصل 44 وارد بازار سرمایه شد که امروز 5 درصد سهام این شرکت 275 میلیارد تومان قیمت خورد (275 میلیارد تومان به ارزش بازار سرمایه اضافه شد) که ارزش بازار صنعت بیمه در بورس را به 820 میلیارد تومان رساند که یک درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در مورد کاذب بودن قیمت فروش سهام بیمه دانا گفت: شرکت بورس در مورد کاذب بودن قیمت سهام نظر نمی دهد و این خریداران و فروشندگان هستند که قیمت را تعیین می کنند، وظیفه بورس شفاف سازی شرکتها برای ورود به بورس است، این در حالی است که پذیرش بیمه دانا در بازار سرمایه دو سال به طول انجامید و بحثهای کارشناسی و شفاف سازی های بسیاری بر روی سهام این شرکت انجام شد که برای عرضه سهام این شرکت در بورس مورد نیاز بود.

وی با بیان اینکه تعهد دولت به عرضه 15 درصد از سهام این شرکت در بورس طی 6 ماه بود که شرکت بورس تشویق می کند بیشترین سهم در روز اول عرضه شود، تصریح کرد: فروشنده وضعیت خود را نیز در نظر می گیرد، بنابراین بر اساس تصمیم سازمان خصوصی سازی قرار شد که 5 درصد از سهام بیمه دانا امروز در بورس عرضه شود.

قالیباف اصل با بیان اینکه تا 6 ماه نیز 10 درصد بقیه سهام این شرکت واگذار خواهد شد، تاکید کرد: قیمت بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شده است و خریداران این شرکت هنوز مشخص نیستند.

ایران خودرو

این مقام مسئول در شرکت بورس و اوراق بهادار همچنین در مورد ابطال معامله بلوک 18 درصدی ایران خودرو گفت: بازار سرمایه یک بازار نظام مند است که بر اساس یکسری مقررات مشخص فعالیت می کند. معامله بلوک ایران خودرو نیز جزو معاملات شرایطی بود که بر اساس آن خریدار یا خریداران 3 روز کاری فرصت داشتند که اسناد درخواست شده و همچنین حصه نقدی را واریز نمایند و سند تسویه خارج از پایاپای را تحویل بورس دهند.

وی ادامه داد: روز چهارشنبه هفته گذشته 20 مردادماه جاری آخرین موعد ارائه سند به بورس بود که این سند از سوی خریداران ارائه نشد؛ بنابراین این معامله قطعی نمی شود. از نظر بورس این معامله تمام شده تلقی می شود و قطعی نیست و اگر سازمان خصوصی سازی بخواهد این سهام را مجددا واگذار کند، باید مجددا سهام آن را آگهی کند تا این سهام دوباره عرضه شود.

قالیباف اصل تصریح کرد: از سوی دیگر خریداران مطرح می کنند که 2 روز مذکور به دلیل آلودگی و گرمای بیش از حد دمای هوا ادارات دولتی و سازمان خصوصی سازی و مراکزی که باید تامین نقدینگی از آنها انجام می شد، تعطیل بوده ، همچنین این شرکت نیز به دلیل دولتی بودن تعطیل بوده است، بنابراین نتوانستند که مبلغ مورد نظر را تامین کنند.

وی با اشاره به مراجعه خریداران بلوک 18 درصدی سهام ایران خودرو به کمیسیون اصل 44 مجلس، عنوان کرد: روز گذشته جلسه ای در این کمیسیون برگزار شد که ما نیز در آن حضور داشتیم و جمع بندی این شد که این موضوع به شورای عالی بورس برای بررسی ارجاع داده شود تا در صورت امکان دو روز مذکور لحاظ شود.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار افزود: این موضوع دیگر از اختیار شرکت بورس خارج است، زیرا ما بر اساس مقررات تکلیف معامله را مشخص کرده ایم.

شایعات سهام سایپا

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه شنیده می شود سهام فروخته شده سایپا نیز به سرنوشت سهام ایران خودرو دچار شود؟ بیان کرد: موعد و سررسید این معامله نیز باید فرا برسد، اگر سند تسویه خارج از پایاپای را به شرکت بورس ارائه دهند معامله قطعی خواهد بود که ما منتظر رسیدن موعد آن هستیم.

پالایشگاهها

قالیباف اصل همچنین در مورد عرضه سهام پالایشگاهها نیز در بورس اظهارداشت: پالایشگاه تبریز و بندرعباس در بورس پذیرفته شده اند، اما ما منتظر عرضه سهام آنها توسط سازمان خصوصی سازی هستیم، آنها نیز تا 6 ماه فرصت برای عرضه سهام فرصت دارند و پس از این مدت مجددا باید درخواست جدید ارائه نمایند.

وی با اشاره به ارائه صورتهای مالی پالایشگاههای مذکور به بورس افزود: سهام این شرکتها هنوز سپرده گذاری نشده است.