به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "نقد و بررسی نظریه‌های عدالت"، نوشته‌ احمد واعظی به تحلیل انتقادی برخی از نظریه‌های مهم و اثرگذار درباره‌ی عدالت‌پژوهی می‌پردازد. این اثر ابتدا ابعاد و مسائل عدالت‌پژوهی را بررسی کرده و مفهوم آن را از نظر می‌گذراند تا راهی به سوی جنبه اخلاقی و ارزش عدالت و جنبه‌های معرفت‌شناختی عدالت‌پژوهی باز کند.

نویسنده در ادامه مفهوم عدالت را در اندیشه فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، هیوم، کانت، جان رالز، مایکل والترز، مکین‌ تایر و... بررسی و واکاوی می‌کند.

در ادامه سلسله‏نشستهای هفتگی شهر کتاب، دکتر عبدالله نصری و دکتر احمد واعظی در نشستی که عصر امروز سه‌شنبه، ۲۶مردادماه 1389، ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود، درباره کتاب "نقد و بررسی نظریه‌های عدالت" سخن خواهند گفت.

این نشست در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.