  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۲:۵۷

نظریه‌های عدالت عصر امروز در شهر کتاب بررسی می‌شوند

نظریه‌های عدالت عصر امروز در شهر کتاب بررسی می‌شوند

کتاب "نقد و بررسی نظریه‌های عدالت"، نوشته‌ احمد واعظی عصر امروز سه‎شنبه، 26 مردادماه در شهر کتاب بررسی می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "نقد و بررسی نظریه‌های عدالت"، نوشته‌ احمد واعظی به تحلیل انتقادی برخی از نظریه‌های مهم و اثرگذار درباره‌ی عدالت‌پژوهی می‌پردازد. این اثر ابتدا ابعاد و مسائل عدالت‌پژوهی را بررسی کرده و مفهوم آن را از نظر می‌گذراند تا راهی به سوی جنبه اخلاقی و ارزش عدالت و جنبه‌های معرفت‌شناختی عدالت‌پژوهی باز کند.

نویسنده در ادامه مفهوم عدالت را در اندیشه فیلسوفانی چون افلاطون، ارسطو، فارابی، هیوم، کانت، جان رالز، مایکل والترز، مکین‌ تایر و... بررسی و واکاوی می‌کند.

در ادامه سلسله‏نشستهای هفتگی شهر کتاب، دکتر عبدالله نصری و دکتر احمد واعظی در نشستی که عصر امروز سه‌شنبه، ۲۶مردادماه 1389، ساعت ۱۶:۳۰ برگزار می‌شود، درباره کتاب "نقد و بررسی نظریه‌های عدالت" سخن خواهند گفت.

این نشست در سالن اجتماعات مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 1135469

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها