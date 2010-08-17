به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی روز سه شنبه در مراسم افتتاح بخش روانپزشکی بیمارستان طالقانی گفت: چنانچه بیمارستانهای عمومی 10 درصد تختهای خود را به بخش روانپزشکی اختصاص ندهند در درآمد سال آینده آنها تاثیرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به بخشنامه‌ای که برای تخصیص 10 درصدی تختهای بیمارستانهای عمومی به تختهای روانپزشکی تصویب شد، گفت: قرار شد در مدت یک سال هر بیمارستان عمومی به میزان 50 درصد این قانون را انجام دهد که اگر به این جایگاه نرسد درجه ارزشیابی آنها یک درجه تنزل می‌یابد.

معاون درمان وزارت بهداشت افزود: در حال حاضر تعداد تختهای روانپزشکی اختصاصی 7 هزار و 90 تخت و تعداد تختهای روانپزشکی موجود در بخشهای بیمارستانهای دولتی هزار و 710 تخت است.

امامی رضوی تصریح کرد: بار بیماریهای روانی در کشور بالاست به طوری که بیماریهای روانی بار بیماریهای دوم زنان و سوم مردان را در کشور تشکیل می‌دهد و به نظر می‌رسد باید تختهای بیشتری به این موضوع اختصاص دهیم.

وی گفت: با این وجود در نظر داریم توانمندیهای خود را برای مراقبت بیشتر این بیماران در منازل افزایش دهیم و در همین زمینه اداره سلامت روان وزارت بهداشت این موضوع را پیگیری می‌کند و این طرح در حال حاضر مدون شده و در حال برنامه‌ریزی است.

معاون وزیر بهداشت افزود: بهبود وضعیت مراقبت و درمان بیماران روانی نیاز به افزایش تعرفه درمانی دارد که سال گذشته تعرفه تختهای روانی 100 درصد افزایش یافت.