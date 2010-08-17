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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۰۴

70 هزار یتیم در همدان اطعام می شوند

70 هزار یتیم در همدان اطعام می شوند

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان همدان گفت: در ماه مبارک رمضان بیش از 70 هزار نیازمند یتیم در همدان اطعام می شوند.

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه این ایتام با همکاری خیران و نیکوکاران اطعام خواهند شد، افزود: در سال گذشته 61 هزار و 214 نفر از مددجویان و نیازمندان با کمکی بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال اطعام شده‌اند.

وی پیش بینی کرد: این رقم در ماه رمضان سال جاری به بیش از سه میلیارد ریال برسد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی همدان با اشاره به اجرای طرح مفتاح‌الجنه در قالب تفقد و دلجویی از مددجویان در طول ماه رمضان گفت: در سال جاری بیش از سه هزار مددجو مورد تفقد و دلجویی قرار می گیرند.

مهدی فضلی افزود: بر اساس آمار موجود طرح مفتاح الجنه پارسال برای دو هزار و 624 خانوار زیر‌پوشش کمیته امداد اجرا شده است

کد مطلب 1135471

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