70 هزار یتیم در همدان اطعام می شوند

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با اشاره به اینکه این ایتام با همکاری خیران و نیکوکاران اطعام خواهند شد، افزود: در سال گذشته 61 هزار و 214 نفر از مددجویان و نیازمندان با کمکی بالغ بر دو میلیارد و 200 میلیون ریال اطعام شده‌اند.

وی پیش بینی کرد: این رقم در ماه رمضان سال جاری به بیش از سه میلیارد ریال برسد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی همدان با اشاره به اجرای طرح مفتاح‌الجنه در قالب تفقد و دلجویی از مددجویان در طول ماه رمضان گفت: در سال جاری بیش از سه هزار مددجو مورد تفقد و دلجویی قرار می گیرند.

مهدی فضلی افزود: بر اساس آمار موجود طرح مفتاح الجنه پارسال برای دو هزار و 624 خانوار زیر‌پوشش کمیته امداد اجرا شده است