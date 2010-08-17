15 نماینده محرابیان را به دلیل مشکل صنعت نساجی به مجلس فراخواندند

بهمن اخوان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه صنعت نساجی کشور به دلیل واردات بی رویه نخ و پارچه و پوشاک در شرایط سخت قرار گرفته و آینده آن مبهم است، گفت: 15 نماینده مجلس خواستار پاسخگویی محرابیان وزیر صنایع در این خصوص شدند.

وی گفت: سئوال ما این است استراتژی و سیاست مشخص در صنعت نساجی چیست و وزارت صنایع و معادن برای حفظ توسعه صنعت نساجی چه اقداماتی را معمول داشته و چه برنامه ای دارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: آنچه اکنون مشاهده می گردد این است که صنعت نساجی کشور به دلیل واردات بی رویه نخ و پارچه و پوشاک به تعطیلی کشیده شده و آینده آن مبهم است.

اخوان گفت: اشتغال موجود در این صنعت با خطر جدی مواجه شده و واحدهای نساجی کشور یکی پس از دیگری با خطر سقوط مواجه است.

وی ادامه داد: سئوال نمایندگان مجلس از علی اکبر محرابیان وزیر صنایع که متولی صنعت کشور است این است که این وزارتخانه در جهت حمایت از این صنعت و تنظیم تعرفه کالاهای نساجی و تامین نقدینگی چه تدابیری اندیشیده است.

به گزارش مهر سید فاضل موسوی نماینده خدابنده ، صمد مرعشی نماینده رودبار، علی بنایی نماینده قم، علیرضا منادی نماینده تبریز، فخر الدین حیدری نمایند سقز و بانه، امیر طاهرخانی نماینده تاکستان، نادر قاضی پور ارومیه، ابوالفتح نیکنام نماینده تنکابن، مهدی شهریاری نماینده بجنورد، فرهاد بشیری نماینده پاکدشت، مقداد نجف نژاد نماینده بابلسر، امین شعبانی نماینده سنندج، اقبال محمدی نماینده مریوان، سید علی میرخلیلی نماینده میناب و بهمن اخوان نماینده تفرش و آشتیان 15 نماینده ای هستند که با طرح این سئوال خواستار حضور محرابیان به کمیسیون تخصصی و پاسخگویی نسبت به آن شدند.