خروج هند از لیست فروشندگان عمده بنزین به ایران / ترکیه و سنگاپور جایگزین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجم واردات بنزین ایران در چهارماهه اول امسال به بیش از 980 میلیون دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.75 درصد کاهش نشان می دهد.

در این مدت شرکتهایی از 5 کشور امارات متحده عربی، ترکیه، ترکمنستان، هلند و سنگاپور بیشترین میزان صادرات بنزین به ایران را داشته اند که امارات با صدور نزدیک به 795 میلیون دلار بیشترین فروش بنزین به ایران را داشته است.

همچنین در چهار ماه نخست امسال 42 میلیون دلار بنزین توسط ترکیه، 34 میلیون دلار بنزین توسط ترکمنستان، 21 میلیون دلار بنزین توسط هلند و 28 میلیون دلار بنزین توسط سنگاپور به ایران فروخته شده است.

در همین حال در روزهای اخیر صادرات بنزین لوک اویل روسیه هم به ایران از سر گرفته شده است به طوری که محموله ای 250 هزار تنی به زودی در بندرعباس تخلیه خواهد شد.

هند و عمان از لیست فروشندگان عمده بنزین ایران خارج شدند

به گزارش مهر ، سال گذشته شرکتهایی از امارات، هند، ترکمنستان، هلند و عمان بیشترین میزان فروش بنزین به ایران را داشته اند به طوری که نزدیک به چهار میلیارد و 250 میلیون دلار بنزین از این 5 کشور به ایران فروخته شده بود.

اما در سالجاری شرکتهای هند و عمان از لیست پنج کشور عمده خرید بنزین ایران خارج شده اند که شرکتهای خصوصی ترکیه و سنگاپور جایگزین آنها شده اند.

پس از کاهش فروش نفت خام ایران به شرکتهای مانگلور و ریلانس به عنوان بزرگترین شرکت پالایشگاهی هند میزان واردات بنزین از این 2 شرکت هم توسط شرکت ملی نفت ایران کاهش یافته است.

در مجموع سال گذشته بیش از چهار میلیارد و 545 میلیون دلار ارز صرف واردات بنزین به ایران شده بود که بخشی از واردات بنزین به صورت تک محموله و از بازار آزاد خریداری شده بود.

همچنین بخش عمده ای از بنزین وارداتی با توجه به کاهش سهمیه بنزین خودروهای شخصی و کاهش مصرف این فرآورده نفتی به ذخیره سازی در مخازن استراتژیک کشور اختصاص می یابد به طوری که هم اکنون میزان ذخیره سازی بنزین نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 15 درصد افزایش را نشان می دهد.