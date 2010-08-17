واحدهای گردشگری گلستان باید در نظام مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، فریدون فعالی پیش از ظهر سه شنبه در نشست این اداره کل افزود: طبق موضوع بند ب ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در این بند با هر میزان فروش یا درآمد مشمول مرحله چهارم ثبت نام، آموزش و اجرای این قانون خواهند بود.

به گفته وی، براساس این قانون، صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران ها، صاحبان متل ها و هتل های یک و دو ستاره و هتل آپارتمان، صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی مشمول این قانون بوده و واجد شرایط ثبت نام در نظام مالیات برارزش افزوده هستند.

فعالی بیان کرد: واجدین شرایط می توانند با مراجعه به سامانه الکترونیکی www.VAT.ir با کسب اطلاعات بیشتر در این نظام ثبت نام کنند.



وی افزود: مشمولان این قانون تا 31 مرداد ماه مهلت ثبت نام در این نظام را دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان یادآور شد: با اجرای این قانون، در کسب درآمد تاسیسات گردشگری 3.6 درصد ارزش افزوده جهت امور مالیاتی کشور دریافت می شود.



معان صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی گلستان نیز گفت: اولین مرحله آزمون کتبی شاغلان صنایع دستی و قالیبافان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و مرکز آموزش فنی و حرفه ای گرگان برگزار شد.



رضا پورمهدی افزود: پیرو تفاهمنامه دو جانبه میراث فرهنگی و آموزش فنی و حرفه ای با هدف تعیین سطح مهارت شاغلین در حرفه های مختلف صنایع دستی، آزمون مذکور در آموزشگاه صنایع دستی گرگان برگزار شد و در این آزمون 21 نفر شرکت داشتند.



وی ادامه داد: قبول شدگان این مرحله از آزمون جهت اخذ آزمون عملی معرفی شده و در صورت قبولی موفق به اخذ تاییدیه مهارت از سازمان آموزش فنی و حرفه ای می شوند.



پورمهدی بیان کرد: تاییدیه مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای یکی از مدارک اصلی تفاهمنامه طرح بیمه شاغلین در صنایع کوچک و قالیبافان است.