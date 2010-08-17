برگزاری 20 نمایشگاه فرهنگی دینی و سیاسی در دانشگاه تربیت معلم

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت معلم در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر اظهار داشت: این نمایشگاهها با هدف افزایش دانش و بینش سیاسی، فرهنگی و دینی دانشجویان و همچنین آشنایی با جدیدترین مباحث سیاسی فرهنگی روز ایران و جهان در حوزه ها و موضوعات متنوع و مختلف برپا شده است.

حجت‌الاسلام محمد تقی مبشری افزود: موضوعاتی همچون جنگ نرم، جنگ روانی، تهاجم فرهنگی، آشنایی با فرقه های انحرافی و عرفانهای کاذب، امام و رهبری، قدس و فلسطین، صهیونیسم شناسی، فمینیسم، مهدویت ، شهید مطهری و ... از سوی کمیته اطلاع رسانی و رسانه طرح بزرگ ضیافت اندیشه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه تربیت معلم طی سه هفته در مجتمع دانشگاهی پردیس کرج دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

وی بیان داشت: درهفته اول برگزاری این طرح و از تاریخ 23 مرداد تا 28 مرداد نمایشگاههای صحیفه انقلاب بازخوانی اندیشه های حضرت امام خمینی(ره) در وصیت نامه الهی سیاسی، زلال نماز ، ایستگاه کارآفرینی فرهنگی، سیره آفتاب با موضوع زندگانی و خاطراتی از امام خمینی(ره)، ما می توانیم، ضمیر روشن" سیری در سیره عرفانی و ربانی آیت ا... بهجت" است.

مبشری خاطرنشان کرد: مشق عشق و حکمت مطهر" جلوه های معلمی شهید مطهری"، آشنایی با فرقه انحرافی شیطان پرستی، آشنایی با تکنیکهای جنگ نرم، آشنایی با ناتوی فرهنگی و تهاجم فرهنگی، جنگ روانی، جنگ نرم و مهدی موعود در آیینه احادیث در دو قسمت نمایشگاهی در دانشکده های علوم و ادبیات دانشگاه تربیت معلم برگزار می شود.

مبشری در ادامه گفت: در هفته دوم برگزاری طرح که از 30 مرداد لغایت 4 شهریور می باشد سه نمایشگاه بزرگ شامل نمایشگاه ضیافت اندیشه"112 پوستر با موضوع تصویر سازی احادیث" ، نمایشگاه آشنایی با کاربردهای انرژی هسته ای و نمایشگاه اقدامات صهیونیسم جهانی علیه مهدویت برپا می شود.

این مسئول یادآور شد: در نهایت در هفته سوم برگزاری طرح ضیافت اندیشه که از ششم شهریور لغایت 11 شهریور است،‌ نمایشگاههای دستاوردهای انقلاب اسلامی، تحریم صهیونیسم، کاریکاتورهای ضد صهیونیستی ناجی العلی، قدس از نگاه امام و رهبری، کاریکاتورهای ضد صهیونیستی هنرمندان جهان، تداوم آفتاب "ارزیابی هنر مدیریتی مقام معظم رهبری"، سیره امین "ابعاد شخصیتی مقام معظم رهبری در آیینه خاطرات"، سیره آفتاب" سلوک رفتاری و ابعاد شخصیتی حضرت امام خمینی(ره)" و نمایشگاه یک گام تا ظهور برگزار خواهد شد.