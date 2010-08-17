به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" شاد و آموزشی ساخته فرید نوایی است که در یک لوح فشرده با طراحی جذاب برای کودکان آماده شده و در معرض فروش قرار گرفته است. نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" با بازی حسین محب اهری و مریم کاظمی در تمام روزهای ماه مبارک رمضان غیر از شنبهها ساعت 18.30 در تالار هنر میزبان علاقمندان است.
"به زیر پاهات نگاه کن" داستان لطیف و شادی از همسایگی یک خانواده انسان با خانواده یک موش است و کاظمی این نمایش را با بهرهگیری از تکنیکهای متنوع نمایشی روی صحنه برده است.
نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" به کارگردانی مریم کاظمی که در حال حاضر در تالار هنر روی صحنه است با عرضه لوح فشرده موسیقی نمایش خاطره شیرین کودکان از دیدن نمایش را ماندگار میکند.
به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" شاد و آموزشی ساخته فرید نوایی است که در یک لوح فشرده با طراحی جذاب برای کودکان آماده شده و در معرض فروش قرار گرفته است. نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" با بازی حسین محب اهری و مریم کاظمی در تمام روزهای ماه مبارک رمضان غیر از شنبهها ساعت 18.30 در تالار هنر میزبان علاقمندان است.
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