به گزارش خبرگزاری مهر، موسیقی نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" شاد و آموزشی ساخته فرید نوایی است که در یک لوح فشرده با طراحی جذاب برای کودکان آماده شده و در معرض فروش قرار گرفته است. نمایش "به زیر پاهات نگاه کن" با بازی حسین محب اهری و مریم کاظمی در تمام روزهای ماه مبارک رمضان غیر از شنبه‌ها ساعت 18.30 در تالار هنر میزبان علاقمندان است.



"به زیر پاهات نگاه کن" داستان لطیف و شادی از همسایگی یک خانواده انسان با خانواده یک موش است و کاظمی این نمایش را با بهره‌گیری از تکنیک‌های متنوع نمایشی روی صحنه برده است.