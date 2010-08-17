  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۲

100 میلیون جریمه 4 بازیکن/

متخلفان دیدار استقلال و استیل‌آذین توبیخ شدند/ استقلال تهدید شد

متخلفان دیدار استقلال و استیل‌آذین توبیخ شدند/ استقلال تهدید شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 4 بازیکن تیم استیل آذین و استقلال تهران را به دلیل رفتارهای ناشایست در این دیدار به 100 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فریدون زندی بازیکن تیم استیل آذین بدلیل بی احترامی و رفتار غیر ورزشی و برخورد زننده، طبق بند الف ماده 22 و با توجه به اینکه از داورمسابقه کارت قرمز دریافت کرده که منجر به محرومیت وی از همراهی تیم در مسابقه بعدی شده است، از صدور حکم محرومیت زندی خودداری  و وی با استناد به بندهای 2 و 3 ماده 20 به توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی همچنین رفتار پژمان منتظری و فرهادی مجیدی بازیکنان تیم استقلال تهران مبنی بر حضور و تاثیر در درگیری  و بروز حرکات زننده  منطبق با بند الف ماده 22 دانسته و این دو بازیکن به مدت یک جلسه ازهمراهی تیم مربوطه در مسابقات محروم و پژمان منتظری به پرداخت 20 میلیون ریال و فرهاد مجیدی به عنوان کاپیتان تیم استقلال به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
 
همچنین علی عشوری زاد بازیکن استیل آذین بدلیل درگیری و اعمال زننده منطبق با بند الف ماده 22 و به استناد بند های 2 و 3 ماده 20 به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
 
بر همین اساس درخصوص تخلفات تماشاگران تیم های استقلال و استیل آذین مبنی بر سر دادن شعارهای غیر اخلاقی و خلاف شئونات منطبق با بند 4 ماده 22 ، تیم فوتبال استقلال به عنوان تیم میزبان به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت 100 میلیون ریال و باشگاه استیل آذین به توبیخ کتبی و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

کمیته انضباطی در این رای تاکید کرده درصورت تکرار رویه فوق، بازیکنان متخلف به محرومیت از همراهی تیم  و در خصوص تماشاگران به برگزاری مسابقه بدون حضور تماشاگر محکوم خواهند شد.
کد مطلب 1135482

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها