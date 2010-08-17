به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اعلام کمیته انضباطی فریدون زندی بازیکن تیم استیل آذین بدلیل بی احترامی و رفتار غیر ورزشی و برخورد زننده، طبق بند الف ماده 22 و با توجه به اینکه از داورمسابقه کارت قرمز دریافت کرده که منجر به محرومیت وی از همراهی تیم در مسابقه بعدی شده است، از صدور حکم محرومیت زندی خودداری و وی با استناد به بندهای 2 و 3 ماده 20 به توبیخ کتبی و درج در پرونده به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

کمیته انضباطی همچنین رفتار پژمان منتظری و فرهادی مجیدی بازیکنان تیم استقلال تهران مبنی بر حضور و تاثیر در درگیری و بروز حرکات زننده منطبق با بند الف ماده 22 دانسته و این دو بازیکن به مدت یک جلسه ازهمراهی تیم مربوطه در مسابقات محروم و پژمان منتظری به پرداخت 20 میلیون ریال و فرهاد مجیدی به عنوان کاپیتان تیم استقلال به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.



همچنین علی عشوری زاد بازیکن استیل آذین بدلیل درگیری و اعمال زننده منطبق با بند الف ماده 22 و به استناد بند های 2 و 3 ماده 20 به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت 20 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.



بر همین اساس درخصوص تخلفات تماشاگران تیم های استقلال و استیل آذین مبنی بر سر دادن شعارهای غیر اخلاقی و خلاف شئونات منطبق با بند 4 ماده 22 ، تیم فوتبال استقلال به عنوان تیم میزبان به توبیخ کتبی و درج در پرونده و پرداخت 100 میلیون ریال و باشگاه استیل آذین به توبیخ کتبی و پرداخت 50 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.