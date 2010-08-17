به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، مسابقات وزنه برداری المپیک نوجوانان بعدازظهر امروز به وقت سنگاپور با رقابت وزنه برداران نوجوان در دسته 69 کیلوگرم در سالن سرپوشیده مجموعه ورزشی توپایو پیگیری شد.

نماینده کشورمان در این دسته محسن غزالیان بود که موفق به مهار وزنه‌های 118 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 135 کیلوگرم در حرکت دو ضرب شد. او در مجموع 253 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد.

غزالیان در حرکت یک ضرب هشتم شد و در حرکت دوضرب نیز عنوان هفتم را به خود اختصاص داد و در مجموع عنوان هفتم وزن 69 کیلوگرم را کسب کرد.

در این دسته "نجات رحیم اف" از آذربایجان با مهار وزنه های 134و 161 اول شد، "ژینگ بین گونگ" از چین وزنه‌های 133 کیلوگرم و 160 کیلوگرم را بالای سر برد و دوم شد و "ادیل اونا" از کوبا با مهار وزنه های 129 و 145 کیلوگرم به ترتیب در حرکت های یک ضرب و دو ضرب سوم شد.

در سالن محل برگزاری مسابقات تاماش آیان، رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری حضور داشت. بهرام افشارزاده و کیومرث هاشمی نیز تماشاگر رقابت غزالیان در سالن بودند. ایرانیان مقیم سنگاپور با حضور در سالن وزنه برداری تاپایو وزنه بردار نوجوان کشورمان را تشویق کردند.

در حاشیه این مسابقه بهرام افشارزاده گفتگویی دوستانه با تاماش آیان داشت. "دراگو میر"، نایب رئیس فدراسیون جهانی وزنه برداری و عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک آمریکا نیز با افشارزاده ملاقات کرد.