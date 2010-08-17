آرشیو ثبت احوال همدان الکترونیکی می شود

عبدالله مقصودی فر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این طرح با هدف ایجاد استحکام لازم در رابطه با اسناد سجلی و هویتی انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه صدور شناسنامه رایانه ای برای افراد بالای 15 سال در همدان و ملایر آغاز شده و به مرور انجام خواهد شد، گفت: خصوصیت بارز این شناسنامه ها ثبت ماشینی آنهاست و به صورت مکانیزه است و قابلیت جعل در آن وجود ندارد.

مقصودی ثبت وقایع حیاتی چهارگانه و تولید و انتشار آمار انسانی و تحول جمعیتی را از ماموریت های ثبت احوال همدان در سال جاری عنوان کرد و با بیان اینکه 95 درصد از موالید استان همدان در مهلت قانونی 15 روز به ثبت رسیده است، افزود: هفت هزار و 642 واقعه ولادت در سه ماهه امسال در استان همدان به ثبت رسیده است که سه هزار و 870 واقعه پسر و سه هزار و 772 نفر دختر بودند.

مدیر کل ثبت احوال استان همدان اظهار داشت: صدور شناسنامه در همدان در کمتر از یک روز انجام می شود و در بیمارستانها مامور ثبت احوال مستقر است.