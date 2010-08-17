چهار میلیارد تومان برای بهسازی و ساماندهی گلزارهای شهدای ایلام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدعلی گلشن ظهر سه شنبه در جریان برگزاری کارگروه ساماندهی گلزار شهدای استان اظهار داشت: با ساخت یادمانهای شهدا و دفاع مقدس و زنده نگه داشتن یاد شهیدان نظام مقدس جمهوری اسلامی تا همیشه تاریخ ماندگار می شود.

وی ادامه داد: نگاه و توجه ویژه استاندار ایلام به حفظ ارزشهای دفاع مقدس و یاد شهیدان باعث شده تا کریدور گردشگری دفاع مقدس ایلام از شمال تا جنوب استان در حال شکل گیری باشد .

گلشن در ادامه تصریح کرد: هدف استاندار و تیم مدیریتی استان این است که ارزشهای دفاع مقدس و رشادتهای مردم ایلام در زمان جنگ را زنده نگه داشته و از این عزت و افتخار برای اعتلای نام ایران و ایلام بهره برداری کند .

این مسئول اظهار داشت: در سفر سوم هیئت دولت به استان اختصاص چهار میلیارد تومان برای بهسازی و ساماندهی گلزارهای شهدای استان و دو میلیارد تومان برای اجرای برنامه های فرهنگی در جوار گلزارهای شهدای استان به تصویب رسید.

معاون عمرانی استاندار در ادامه خبر داد: یکی از اقدامات مناسب در راستای احیای یاد شهیدان ساخت یادمان شهدا در هر کدام از ادارات استان است .

وی یادآور شد: در حال حاضر مطالعات اولیه اجرای این طرح در دست اقدام است.