ربیعی از فهرست تیم ملی وزنه برداری خط خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوش سنگین وزن تیم مناطق نفت خیز جنوب که پس از درخشش در هفته نخست لیگ به اردوی تیم ملی وزنه برداری دعوت شده بود، رقابت نزدیکی با سجاد انوشیروانی و بهداد سلیمی برای پوشیدن دوبنده تیم ملی در دسته فوق سنگین مسابقات جهانی آنتالیا داشت، اما تشدید آسیب دیدگی کهنه از ناحیه کتف باعث شد شانس حضور در اردوی تیم ملی و شرکت در مسابقات جهانی را از دست بدهد.

محمد علی فلاحتی نژاد، مربی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان با تائید این خبر گفت: با وجود آنکه کادر فنی فشار زیادی روی کتف آسیب دیده ربیعی نیاورد، متاسفانه مصدومیت این وزنه بردار تشدید شد و باعث شد او نتواند ما را در مسابقات جهانی آنتالیا همراهی کند. با توجه به این آسیب دیدگی شاید ربیعی در مسابقات آسیایی گوانگجو هم نتواند تیم ملی را همراهی کند که این اتفاق برای کادر فنی که روی او حساب ویژه ای باز کرده بود، ناراحت کننده است.



با کنار رفتن وحید ربیعی از اردوی تیم ملی، هم اکنون 9 وزنه بردار زیر نظر کادر فنی تمرین می کنند و تا قبل از مسابقات جهانی، از میان حامد مجیدی، محمدرضا براری و محسن بیراوند در دسته 105 کیلوگرم، آخرین نفر نیز از اردوی تیم ملی خط خواهد خورد.

اردوی 21 روزه تیم ملی بزرگسالان روز چهارشنبه در مشکین شهر اردبیل به پایان می رسد. مسابقات جهانی آنتالیا اواخر شهریور ماه در ترکیه برگزار خواهد شد.