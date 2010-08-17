علل پلمپ دفتر اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان

سینا کمال خانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پلمپ دفتر تشکل جامعه اسلامی در توضیحاتی یادآور شد: با توجه به اختلافات درون گروهی که در جامعه اسلامی رخ داده بود و چند بار نیز درگیری های محدودی بین دانشجویان زخ داده بود دکتر فرهاد رهبر با این توجیه که دانشگاه تهران محل بروز درگیری نیست دستور پلمپ دفتر تشکل را صادر کرد.

وی اضافه کرد: شب 25 مرداد ماه افرادی از حراست دانشگاه تهران به محل دفتر تشکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان واقع در خیابان ایتالیا نبش خیابان قدس مراجعه می کنند و نسبت به پلمپ دفتر اقدام کردند.

عضو اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان یادآور شد: هیچ کس در دانشگاه تهران پاسخگوی این اتفاق نبوده است.

کمال خانی درباره اختلافاتی که برخی از آن به عنوان انشعاب در جامعه اسلامی دانشجویان نام می برند، گفت: انشعابی در کار نیست. طیفی از اعضای اتحادیه مباحثی را مطرح کرده بودند از جمله عبور از دولت که رسانه هایی که با دولت زاویه داشتند از این مباحث استقبال کرده بودند و این موضوع موجب اختلافاتی در میان دانشجویان عضو این تشکل شده بود.

وی تاکید کرد: دانشجویان جامعه اسلامی ابایی در دفاع از دولت ندارند چرا که دولت را اصولگرا می دانند. ما در مبانی با هم اختلافی نداریم و اگر اختلافی هم باشد در روش و منش است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: درباره محل فعلی جامعه اسلامی نیز بحث های حقوقی مطرح است که توجیه دانشگاه تهران این است که این محل متعلق به دانشگاه تهران است.

کمال خانی با اشاره به سیر تاریخی این اختلاف حقوقی یادآور شد: محل فعلی تشکل جامعه اسلامی دانشجویان در سال 68 از سوی دولت وقت با توجه به اینکه یکی از ساختمان های مصادره ای بود در اختیار جامعه اسلامی قرار گرفت. دانشجویان مستقر در آن تا سال 74 اجاره این مکان را پرداخت می کردند و پس از آن اعلام کردند که امکان پرداخت اجاره بها را ندارند.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور وقت در سال 74 (آیت الله هاشمی رفسنجانی) اعلام کرد که دانشجویان مستقر در این مکان می توانند اجاره را پرداخت نکنند و از این مکان برای فعالیت های جامعه اسلامی دانشجویان استفاده کنند. مالکیت فعلی این ساختمان در اختیار سازمان بازنشستگی است و ادعای مالکیت دانشگاه تهران صحیح نیست چرا که اگر دانشگاه تهران مالک ساختمان بود زودتر از این زمان دانشجویان را از آنجا رانده بود.

به گزارش مهر، پیگیری خبرنگار مهر از مسئولین دانشگاه تهران نتیجه ای در برنداشت و مسئولین دفتر معاونت دانشجویی و نوروزی مسئول تشکل های دانشجویی دانشگاه تهران نیز عنوان کردند در این زمینه جوابگو نیستند و توضیح بیشتری بیان نکردند.

مهر آمادگی انتشار اظهارات مسئولان دانشگاه تهران در این زمینه را دارد.