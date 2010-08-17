نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق قطر امروز در ستون کاریکاتور خود با تیتر "پنج سال از عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه گذشت" عملا به بی تاثیری این عقب نشینی اشاره کرده است. به صورتی کودک فلسطینی ساکن نوار غزه همچنان تحت محاصره شدید تانک ها، بالگردها و توپخانه رژیم صهیونیستی قرار دارد.

روزنامه القدس العربی با برگزیدن تیتر "خرید جنگنده های پیشرفته توسط رژیم اسرائیل" با نگاهی طنزآمیز به مذاکرات مستقیم سازش اشاره کرده است. بر این اساس، از نقطه آغاز مسابقه (مذاکرات مستقیم سازش) "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در حال حرکت با یک خودروی مرسدس بنز موسوم به "شبح" که از مدل های قدیمی این شرکت است می باشد و کمی بالاتر "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی با جنگنده های پیشرفته F-35 موسوم به شبح در حال پرواز است. البته نتیجه این مسابقه (مذاکره) پیش از پایان نیز به راحتی قابل پیش بینی است.

در بخش کاریکاتور روزنامه الحیات با عنوان "کمک های بشردوستانه به پاکستان رسید" به تداوم بحران سیل در این کشور اشاره شده است. بر این اساس، کمک های انساندوستانه نیز که وارد یک کشتی شده در حال غرق در سیل اخیر است و نفعی برای مردم پاکستان نداشته است.

روزنامه الوطن قطر امروز با نگاهی انتقادی به بحران تشکیل دولت در عراق با وجود گذشت بیش از 5 ماه از انتخابات پارلمانی اشاره کرده است. بر این اساس، همچنان دعوا بر سر پست نخست وزیری در دولت جدید ادامه دارد و هر کدام از شخصیت های سیاسی خواهان احراز این پست توسط خود هستند.

روزنامه الوطن عربستان امروز با تیتر "فیس بوک" (face book) به افزایش روز به روز شمار کاربران این شبکه اجتماعی اشاره کرده است. به این صورت که در تصاویر یک تا چهار به تدریج این شبکه اجتماعی جهان را به تسخیر خود درآورده است.

چندی پیش منابع خبری با اعلام اینکه تعداد کاربران فیس بوک از 500 میلیون نفر گذشته آنرا به عنوان سومین کشور پرجمعیت دنیا پس از چین و هند معرفی کرده بودند!