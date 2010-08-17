11 اثر به جشنواره پویانمایی سیره رضوی در گلستان ارسال شد

ابوالحسن امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این آثار شامل چهار فیلمنامه و هفت فیلم است که از استان های گیلان، اصفهان، همدان و قم به دبیرخانه جشنواره سراسری پویانمایی (انیمیشن) سیره رضوی در استان ارسال شده است.

وی سیره رضوی، کرامات رضوی، امام رضا(ع) در فرهنگ اقوام ایرانی، خاطرات رضوی، داستان ها و حکایات مرتبط با یاران و اصحاب امام رضا(ع)، جلوه های مهرورزی، آیین ها و مراسم رضوی در فرهنگ ایران اسلامی، منازل سفر امام رضا(ع) از مدینه تا مرو، تولد را از جمله موضوعات این جشنواره برشمرد.

وی گفت: زندگی و شهادت حضرت، حدیث سلسله الذهب امام رضا(ع)، زمامداران عباسی، کاروان های زیارتی امام رضا(ع)، زائرین، آداب زیارت، مشتاقان امام در آن سوی مرزها، تاریخ حرم رضوی، معماری حرم و فرهنگ وقف، احادیث و روایات امام رضا(ع)، امام رضا(ع) و اهل بیت از دیگر موضوعات این جشنواره است.

امامی تصریح کرد: علاقمندان برای شرکت در این جشنواره تا 28 شهریورماه مهلت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



به گفته وی، دومین جشنواره سراسری پویانمایی سیره رضوی از سری برنامه های هشتمین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع) از 20 مهرماه به مدت دو روز در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار خواهد شد.