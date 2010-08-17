خط فکه" به چاپ ششم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب یادداشتهای مولف از جبهه‌های فکه، مهران، فاو و شلمچه را در برمی‌گیرد.

در اولین یادداشت این کتاب که به هجدهم اردیبهشت سال 1365 بر می‌گردد می‌خوانیم: در این روز از ماموریت فاو به پادگان دوکوهه برگشتیم. دوازده روز می‌شد که در فاو بودیم. از این مدت حدود پنج شب آن را در خط دو جداره گذراندیم. در تمام این مدت ماموریت 9 شهید تقدیم اسلام و انقلاب شد که پنج نفرشان را در حال عبور از اروندرود از دست دادیم...

در بخش دوم کتاب با عنوان "در مهران" شهید شکری لحظه به لحظه مشاهدات خود از جبهه منطقه مهران را نوشته است. اولین یادداشت این بخش، زمان ساعت ده و سی دقیقه روز جمعه 6 تیر 1365 را نشان می‌دهد که یادداشت بعدی یک ساعت و نیم بعد نوشته شده و این روند همچنان با سپری شدن زمان تکرار شده است. این فاصله زمانی گاه تا 10 دقیقه هم تقلیل می‌یابد.

بخش سوم کتاب به مشاهدات شهید شکری از منطقه عملیاتی فاو اختصاص یافته که محدوده زمانی 24 و 26 خرداد 1365 را در بر می‌گیرد.

بخش چهارم کتاب هم در مورد حضور و مشاهدات وی از جبهه شلمچه است. تاریخ این یادداشت 26 دی ماه 1365 است.



همچنین بخش پایانی کتاب، وصیت نامه این شهیداست که به جمع خاطرات او ضمیمه شده است.



این یادداشتها در اردیبهشت 1370 به همت دفتر هنر و ادبیات مقاومت حوزه هنری گردآوری شد و در سال 1387 برای اولین بار توسط انتشارات سوره مهر در تهران به چاپ رسید.

"خط فکه" هفتاد و هشتمین محصول دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری در 64 صفحه با شمارگان 2500 نسخه و به قیمت 900 تومان منتشر شده است.