سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم انتصاب سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان ضمن اشاره به لزوم جلب مشارکت مسئولین و بهره مندی از تجارب اعضای هیئت علمی این دانشگاه، بر ضرورت حفظ بیت المال و اعمال سیاستهای موثر به منظور صرفه جویی در هزینه ها و رعایت دقیق مقررات و تلاش در جهت تربیت دانش آموختگانی قانون پذیر با نگرش ارزشی و معنوی تاکید شده است.

دکترمحبی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان بوده و دارای دکترای ریاضی است و پیش از این ریاست دانشگاه پیام نور کرمان و بم و معاونت آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان را عهده دار بوده است.

همچنین کامران دانشجو طی نامه ای جداگانه از خدمات ارزنده دکتر نصراله گرامی سرپرست سابق دانشگاه تحصیلات تکمیلی کرمان در طول مدت تصدی این مسولیت قدردانی کرد.