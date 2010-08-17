اظهارات غیرکارشناسی مدیران در منطقه آزاد ارس مشکل ساز شده است

عباس رنجبر در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: ارس در تعیین مالکیت اراضی و شفاف سازی برخی ابهامات در این زمینه از خود مردم کمک می گیرد ولی عده ای از مدیران آذربایجان شرقی این تلاشها را نادیده گرفته و این حرکت را ظلم به مردم می خوانند .

وی گفت: وقتی مدیری از نزدیک در جریان پرونده ای قرار ندارد چگونه به خود اجازه اظهار نظر می دهد و مسئولان ارس را متهم به ظلم کردن به مردم می کنند .

مدیرعامل منطقه آزاد ارس، گفت: بهتر است این آقایان به جای اتهام زدن، شاکیان احتمالی را مورد راهنمایی های منطقی و کارشناسی قرار دهند و از اظهارنظرهای احساسی بپرهیزند .

رنجبر با بیان اینکه منطقه آزاد ارس طی دو سال گذشته برای بیش از 135 میلیون مترمکعب زمین، سند اخذ کرده است، گفت: بخشی از این زمین ها مالک خصوصی داشت که پس از بررسی های لازم و رای دادگاه صالحه، مالک واقعی این اراضی شناخته شد .

وی تاکید کرد: مدیریت منطقه آزاد ارس حاضر نیست حتی یک متر از اراضی مردم قاطی اراضی دولتی شود، زمانی که دادگاه صالحه بر علیه منطقه آزاد رایی داد پاپس می کشیم ولی در جایی که طبق این رای حق با منطقه آزاد ارس بود، یک قدم هم عقب نشینی نمی کنیم ".