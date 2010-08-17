ایجادشبکه موبایل اضطراری جهت زمان بحران/ پشتیبانی شبکه ارتباطی درحوادث

داوود زارعیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمادگی شبکه مخابراتی و ارتباطی کشور در مواقع بحرانی اظهار داشت: معمولا در هر کشوری پدافند غیرعامل و ستاد مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه پیش بینی های لازم را در بخش های مختلف برای امداد و نجات در زمان بحران دارند که یکی از این بخش ها را بخش ارتباطاتی هر کشوری تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران موظف است که برای گروههای امدادرسان امکانات ارتباطی را در مواقع بحران فراهم کند اضافه کرد: در گذشته سیستم های بی سیم و تلفن ثابت اضطراری برای این منظور کاربرد داشت اما هم اکنون با توجه به توسعه تلفن همراه، ضمن روش های قبلی از موبایل نیز برای این ارتباط رسانی کمک گرفته شده است.

زارعیان خاطرنشان کرد: شبکه مخابرات اضطراری در تمام استانهای کشور به طور جداگانه طراحی شده و در مواقع بحرانی مورد بهره برداری قرارمی گیرد. تاکنون نیز در چند مورد بلایای طبیعی همچون سیل و زلزله در استانهای مختلف کشور، این شبکه پشتیبان به کار گرفته شده است.

وی امنیت شبکه های ارتباطی اضطراری را بسیار بالا توصیف کرد و افزود: پشتیبانی از شبکه اینترنت نیز جزء شبکه های اضطراری مخابراتی محسوب می شود و ظرفیت این شبکه ها با توجه به شرایط متغیر خواهد بود.