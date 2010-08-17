موارد مشکوک منابع آب در مرزها نمونه برداری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب دا، دکتر سیدمهدی طباطبایی گفت: با توجه به مرز طولانی موجود بین کشورمان و کشور سیل‌زده پاکستان و احتمال نفوذ سیل به مناطق جنوبی این کشور که هم مرز با ایران است به دلیل ادامه روند بارندگیها در پاکستان، ستادی برای مقابله با نفوذ احتمالی بیماریهای عفونی و انگلی ناشی از این سیل به کشورمان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تشکیل شده است.

وی افزود: مراکز بهداشتی حاشیه مرز نیز از نظر تجهیزات، دپوی داروی مورد نیاز، مواد گندزدا و امکانات آزمایشگاهی مقابله با بیماریها در آمادگی کامل بسر می‌برند.

طباطبایی با اشاره به نمونه‌ گیری از موارد مشکوک انسانی در مرزها و منابع آب این مناطق اظهارداشت: دستور داده شده در منطقه نوار مرزی و سایر مناطق، آب را کلرزنی کرده و همچنین برای آمادگی کامل جهت مقابله با عوارض ناشی از سیل پاکستان و نفوذ آن به ایران، مرخصی پرسنل حاشیه مرز لغو شده است.

وی در ادامه ورود مسافرین پاکستانی از مبادی قانونی کشور در استان سیستان و بلوچستان را مورد اشاره قرارداد و گفت: در نقاط صفر مرزی، پرسنل لازم برای کنترل و نظارت بر امور نمونه ‌برداری از موارد مشکوک و انجام اقدامات درمانی لازم مستقر شده‌اند.

طباطبایی، ترددهای غیرمجاز از مرز را به دلیل اقدامات امنیتی که از قبل در این مناطق صورت گرفته است ضعیف ارزیابی کرد و در عین حال افزود: به مراکز بهداشتی همجوار با مرز ابلاغ شده در صورت لزوم کانونهای تجمع این افراد را شناسایی و نمونه‌ برداری از موارد مشکوک و اقدامات درمانی و بهداشتی لازم برای پیشگیری از گسترش بیماریها را در دستور کار خود قرار دهند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هماهنگی با سازمانهای حمایتی مانند هلال احمر و معاون سیاسی، امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان را بخش دیگری از اقدامات این دانشگاه برای مقابله با نفوذ احتمالی بیماریهای ناشی از سیل پاکستان به کشورمان اعلام کرد و گفت: ستاد حوادث غیرمترقبه استان در بحث تأمین منابع برای جلوگیری از موارد احتمالی بیماریها اعلام آمادگی کرده و در صورت لزوم می‌توانیم در هر نقطه از مرز بیمارستان صحرایی مستقر کنیم.

طباطبایی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر نفوذ بیماری از پاکستان به کشورمان نداشته‌ایم گفت: تیمهای واکنش سریع شامل پزشک، کارشناس مبارزه با بیماریها و کارشناس بهداشت محیط تشکیل شده‌اند که در صورت نیاز با امکانات و تجهیزات کامل وارد عمل شوند.