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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

به دنبال وقوع سیل در پاکستان/

موارد مشکوک منابع آب در مرزها نمونه برداری می شود

موارد مشکوک منابع آب در مرزها نمونه برداری می شود

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان از تشکیل ستاد مقابله با بیماریهای ناشی از سیل پاکستان و نمونه برداری از موارد مشکوک انسانی و منابع آبی در مرزها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب دا، دکتر سیدمهدی طباطبایی گفت: با توجه به مرز طولانی موجود بین کشورمان و کشور سیل‌زده پاکستان و احتمال نفوذ سیل به مناطق جنوبی این کشور که هم مرز با ایران است به دلیل ادامه روند بارندگیها در پاکستان، ستادی برای مقابله با نفوذ احتمالی بیماریهای عفونی و انگلی ناشی از این سیل به کشورمان در دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تشکیل شده است.

وی افزود: مراکز بهداشتی حاشیه مرز نیز از نظر تجهیزات، دپوی داروی مورد نیاز، مواد گندزدا و امکانات آزمایشگاهی مقابله با بیماریها در آمادگی کامل بسر می‌برند.
 
طباطبایی با اشاره به نمونه‌ گیری از موارد مشکوک انسانی در مرزها و منابع آب این مناطق اظهارداشت: دستور داده شده در منطقه نوار مرزی و سایر مناطق، آب را کلرزنی کرده و همچنین برای آمادگی کامل جهت مقابله با عوارض ناشی از سیل پاکستان و نفوذ آن به ایران، مرخصی پرسنل حاشیه مرز لغو شده است.
 
وی در ادامه ورود مسافرین پاکستانی از مبادی قانونی کشور در استان سیستان و بلوچستان را مورد اشاره قرارداد و گفت: در نقاط صفر مرزی، پرسنل لازم برای کنترل و نظارت بر امور نمونه ‌برداری از موارد مشکوک و انجام اقدامات درمانی لازم مستقر شده‌اند.
 
طباطبایی، ترددهای غیرمجاز از مرز را به دلیل اقدامات امنیتی که از قبل در این مناطق صورت گرفته است ضعیف ارزیابی کرد و در عین حال افزود: به مراکز بهداشتی همجوار با مرز ابلاغ شده در صورت لزوم کانونهای تجمع این افراد را شناسایی و نمونه‌ برداری از موارد مشکوک و اقدامات درمانی و بهداشتی لازم برای پیشگیری از گسترش بیماریها را در دستور کار خود قرار دهند.
 
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان هماهنگی با سازمانهای حمایتی مانند هلال احمر و معاون سیاسی، امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان را بخش دیگری از اقدامات این دانشگاه برای مقابله با نفوذ احتمالی بیماریهای ناشی از سیل پاکستان به کشورمان اعلام کرد و گفت: ستاد حوادث غیرمترقبه استان در بحث تأمین منابع برای جلوگیری از موارد احتمالی بیماریها اعلام آمادگی کرده و در صورت لزوم می‌توانیم در هر نقطه از مرز بیمارستان صحرایی مستقر کنیم.
 
طباطبایی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر نفوذ بیماری از پاکستان به کشورمان نداشته‌ایم گفت: تیمهای واکنش سریع شامل پزشک، کارشناس مبارزه با بیماریها و کارشناس بهداشت محیط تشکیل شده‌اند که در صورت نیاز با امکانات و تجهیزات کامل وارد عمل شوند.
کد مطلب 1135506

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