گنج دفاع مقدس هنوز استخراج نشده است

حسین قنادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در حوزه دفاع مقدس، اظهار داشت: دفاع مقدسی گنجی است که هنوز نتوانسته ایم به صورت مناسب و خوب آن را استخراج کنیم.

وی با بیان اینکه دفاع مقدس یکی از مقاطع حساس و در عین حال پربار و غنی کشور ما در بعد از انقلاب اسلامی است، خاطر نشان کرد: بنابر این این دوران دارای آموزه ها و ارزشهای زیادی است که می تواند در موقعیت کنونی جامعه راهگشا باشد.

هنوز به اندازه کافی به سینمای دفاع مقدس پرداخته نشده است

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه برای طی مراحل بعدی در کشور می توانیم از دوران دفاع مقدس الگو استخراج کنیم و مدل بگیریم، یادآور شد: متاسفانه در عرصه هنر به ویژه سینما هنوز به خوبی به این موضوع پرداخته نشده است.

قنادیان با تاکید بر اینکه فعالیت هنرمندان در این عرصه بسیار موثر است، بیان داشت: هنرمندان باید نقش خود را به عنوان پل رابط میان دستاوردهای عظیم دفاع مقدس و بدنه جامعه ایفا کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون از سوی جامعه هنرمندان کشور تلاش هایی در این زمینه صورت گرفته است، افزود: ولی هنوز در این زمینه در حد مطلوب کار نشده است.

جمع زیادی از هنرمندان کنونی دفاع مقدس را حس نکرده اند

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه عدم توفیق مطلوب در این عرصه دلایل زیادی دارد، عنوان کرد: یکی دلایل در این زمینه این است که جمع زیادی از هنرمندان کنونی ما خودشان در دوران دفاع مقدس نبوده اند و این برهه زمانی را حس نکرده اند بنابر این خوب نمی توانند این موضوع را ارائه کنند.

قنادیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد تولید برخی آثار سینمایی در حوزه دفاع مقدس که مورد انتقاد منتقدان نیز قرار گرفته است نیز گفت: برخی از افراد معتقدند که این آثار به ژانر دفاع مقدس توهین کرده اند و اثر انها نتیجه عکس داده است.

سینماگرانی که در حوزه دفاع مقدس راه را خطا رفته اند نباید حذف شوند

وی ادامه داد: البته من معتقد هستم که این هنرمندان و سینماگران را نباید حذف کرد بلکه باید تلاش شود که اگر نقص و نارسایی در دریافت پیام دفاع مقدس داشته اند این مشکل حل شود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور تصریح کرد: اگر هر رزمنده و فرمانده دفاع مقدس با چند نفر از هنرمندان ارتباط بگیرد و آنچه را که حس کرده به آنها منتقل کند بخشی از مشکلات در این زمینه رفع می شود.

قنادیان یادآور شد: باید رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس ابتدا آنچه را که از دفاع مقدس یافته اند را در اختیار هنرمند قرار دهند بعد از هنرمند بپرسیم که چرا این پیام را منتقل نکرده و یا چرا به این موضوع ناقص پرداخته است.

وی با تاکید بر اینکه ما کمتر به این موضوع پرداخته ایم، ادامه داد: فعالیت در حوزه سینمای دفاع مقدس یک زنجیره است که باید همه موارد با هم دیده و مورد بحث قرار گیرد.

شاخص ها در حوزه ارزیابی آثار سینمایی سلیقه ای و شناور است

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد ضعف مکانیزم های نظارتی در تولید آثار مرتبط با دفاع مقدس، گفت: نمی توان گفت که در این حوزه هیچ مکانیزمی وجود ندارد چرا که در زمینه سینما، نمایش، نشر کتاب و ...مکانیزم های نظارتی در حال حاضر وجود دارد.

قنادیان تصریح کرد: ولی آنچه که مورد نقد است این است که در این زمینه شاخص ها و معیارهایی که باید ملاک عمل قرار گیرد هنوز تدوین نشده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاخص ها در این حوزه سلیقه ای و شناور است، گفت: به اعتقاد من ضعف موجود در این زمینه عدم وجود شاخص ها و معیارهای قابل استناد است.

هنر متعالی هنوز در کشور شکل نگرفته است

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد وضعیت تحقق "هنر متعالی" مد نظر مقام معظم رهبری اظهار داشت: هنوز هنر متعالی در کشور تحقق نیافته است.

قنادیان با بیان اینکه هنر بیش از آنکه وابسته به یک خدمت خاص عمومی باشد وابستگی جدی با شخصیت و تفکر هنرمند دارد، بیان داشت: لازمه شکل گرفتن هنر متعالی توجه جدی به شخصیت هنرمند است.

وی با بیان اینکه هنرمند پیش از آنکه هنرمند باشد یک انسان است پس باید ببینیم این انسان چه شخصیتی دارد، یادآور شد: تحقق هنر برای حقیقت و هنر متعالی نیازمند انسان متعالی است.

مدیریت حوزه فرهنگ و هنر باید ساز و کار تربیت هنرمند متعالی را فراهم کند

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور با تاکید بر اینکه مدیریت حوزه فرهنگ و هنر باید ساز و کار تربیت هنرمند متعالی را فراهم کند، خاطر نشان کرد: در قانون اساسی نیز آمده است که همه فعالیت نظام اسلامی در راستای ساختن انسان متعالی و کامل است.

قنادیان با تاکید بر اینکه هر گاه توانستیم انسان متعالی را بسازیم آنگاه هنر متعالی نیز شکل خواهد گرفت، افزود: با این اوصاف ما ابتدا باید به دنبال ساختن هنرمند متعالی باشیم تا هنر متعالی خودش شکل بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر می گوئیم هنوز هنر متعالی شکل نگرفته است باید علت را در هنرمندان جستجو کنیم، ادامه داد: اگر هنرمند حقیر باشد اثرش هم اثری حقیر خواهد بود.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور ادامه داد: هنگامی که هنرمند حقیر باشد و نتواند نفس خود را مهار کند وقتی یک جشنواره خارجی به او در باغ سبز را نشان می دهد همه چیز را فدا می کند.

قنادیان با تاکید بر اینکه هنر عزیر و متعالی در پی تلاش هنرمند عزیز و با عزت خلق می شود، گفت: لازمه تحقق هنر متعالی حرکت به سوی تربیت هنرمندان متعالی است.

مدل ایرانی اسلامی در عرصه هنر هنوز تدوین نشده است

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در مورد عرضه مدل ایرانی اسلامی در عرصه هنر نیز عنوان کرد: ما هنوز نتوانسته ایم مدل هنر ایرانی اسلامی را عرضه کنیم.

قنادیان ادامه داد: برای اینکه ما بتوانیم در این عرصه نظریه پردازی کنیم و از ظرفیت های استفاده نشده بهره برداری کنیم نیازمند این هستیم که این مدل طراحی شود.

وی با تاکید بر اینکه مواد اولیه تهیه این مدل و مصادیق آن در کشور موجود است، یادآور شد: ولی هنوز این مواد اولیه تبدیل به یک مدل کامل و جامع که قابل ارائه باشد نشده است.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور با بیان اینکه تهیه مدل ایرانی اسلامی هنر ضروری است، گفت: مقام معظم رهبری تهیه نقشه های جامع علمی و فرهنگی را به صورت عام و عمومی به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار کردند.

قنادیان با تاکید بر اینکه هنوز این مدل به ارائه و عرضه نرسیده است، بیان داشت: مدل ایرانی اسلامی یعنی اینکه ما فرهنگ، باورها و اعتقادات، دین و مکتب اسلامی مان را در یک جغرافیایی که داریم در آن زندگی می کنیم و این جغرافیا دارای سابقه تمدنی غنی برخوردار است را در تهیه مدل ببینیم.

وی با تاکید بر اینکه سابقه تمدنی جغرافیایی که در آن زندگی می کنیم نیز دارای وحدانیت و یگانه پرستی است، افزود: بنابر این فرهنگ ایرانی و اسلامی با هم همراه هستند و نمی توان این دور را از هم جدا کرد.

مسئول سازمان بسیج هنرمندان کشور افزود: با این اوصاف می توان از این شاکله غنی، مدل ایرانی اسلامی را در حوزه هنر استخراج کرد.