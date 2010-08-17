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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۱۵

سردار ساجدی نیا به مهرخبرداد:

دستگیری 778 نفر طی سه روز اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد

دستگیری 778 نفر طی سه روز اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد

فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت: طی سه روز از اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد، 778 نفر از حاملان این نوع سلاحها در تهران دستگیر شدند.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در پی اجرای طرحی که از روز شنبه در پایتخت به منظور شناسایی و دستگیری حاملان سلاح سرد آغاز شده در نخستین روز، 321 نفر و در روز دوم 121 نفر و در سومین روز 336 نفر در تهران به جرم حمل سلاح سرد دستگیر شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر دستگیری این افراد دو هزار و 64  قبضه سلاح سرد، 84 دستگاه خودرو، 712 دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.

فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: از 373 قهوه خانه در روز گذشته بازرسی و مقادیری مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.
 

کد مطلب 1135510

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