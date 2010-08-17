دستگیری 778 نفر طی سه روز اجرای طرح برخورد با حاملان سلاح سرد

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در پی اجرای طرحی که از روز شنبه در پایتخت به منظور شناسایی و دستگیری حاملان سلاح سرد آغاز شده در نخستین روز، 321 نفر و در روز دوم 121 نفر و در سومین روز 336 نفر در تهران به جرم حمل سلاح سرد دستگیر شدند.

وی ادامه داد: علاوه بر دستگیری این افراد دو هزار و 64 قبضه سلاح سرد، 84 دستگاه خودرو، 712 دستگاه موتورسیکلت کشف و ضبط شد.



فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ گفت: از 373 قهوه خانه در روز گذشته بازرسی و مقادیری مواد مخدر نیز کشف و ضبط شد.

