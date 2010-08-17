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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

اسماعیلی به مهر خبر داد:

استیضاح وزیر بازرگانی منتفی شد

استیضاح وزیر بازرگانی منتفی شد

نماینده گرمی از منتفی شدن پیگیری استیضاح مهدی غضنفری وزیر بازرگانی در مجلس خبر داد.

ولی اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام این خبر اظهار داشت: پس از تهیه طرح استیضاح وزیر بازرگانی استیضاح کنندگان با وزیر برگزار کردند که در آن جلسه قول هایی برای همکاری و رفع مشکل کشاورزان داده شد.

وی گفت: طبق شرطی که برای وزیر و ادامه پیگیری استیضاح گذاشته بودیم قرار شد ظرف یک هفته تا 10 روز پول کشاورزان به حساب آنان واریز شده و دیگر مشکلات حل و فصل شود.

اسماعیلی گفت: وزیر بازرگانی در مدت تعیین شده به وعده های داده شده عمل کرد بنابراین استیضاح کنندگان موضوع پیگیری طرح استیضاح را متوقف کردند.

نماینده گرمی ابراز امیدواری کرد: مسئولان مربوطه پیش از آنکه مجلس آنان را تحت فشار قرار دهد و از آنان بخواهد به مسئولیت خود عمل کنند، به مسئولیت های خود عمل کنند.

کد مطلب 1135511

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