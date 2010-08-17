شهر 16 هزار نفری قلعه گنج از آب آشامیدنی سالم بهره مند شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، آب شهر 16 هزار نفری قلعه گنج به دلیل خشکیدگی چاههای آب این شهر طی 10 روز گذشته قطع شد و آبرسانی به این شهر با استفاده از تانکر انجام می شد که با انعکاس رسانه ای این موضوع و پیگیری مسئولان آب و فاضلاب استان کرمان در نهایت از روز گذشته مشکل قطع آب لوله کشی در اکثر محله های شهر برطرف شده است و بنا به اعلام آب و فاضلاب کرمان آب سایر مناطق نیز تا پایان هفته جاری وصل می شود.

مدیر آب و فاضلاب کرمان در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دلیل اصلی قطعی آب در این شهرستان خشکسالی است که افت شدید سطح آب در چاههای این شهرستان را در پی داشته است.

محمد تربتی افزود: دبی آب در چاههای شهر قلعه گنج هم اکنون از 20 لیتر در ثانیه به شش لیتر در ثانیه رسیده است.

وی یکی دیگر از دلایل قطعی آب در شهر قلعه گنج را از کار افتادن پمپ چاه حسین آباد دانست و گفت: هم اکنون با تدابیر در نظر گرفته شده آب بسیاری از مناطق شهر وصل شده است و تا پایان هفته نیز سایر مناطق از آب لوله کشی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: برای وصل مجدد آب سه حلقه چاه اجرایی و تجهیز شده است و آب شهر از این چاهها تامین می شود.

وی اضافه کرد: در زمان قطع آب مورد نیاز مردم شهر قلعه گنج با استفاده از تانکر و به صورت سیار تامین می شد.