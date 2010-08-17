آزمایش موفقیت آمیز اینترنت با سرعت 1 گیگابیت برثانیه

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آمریکایی "وریزون" در این آزمایش که در ماساچوست انجام شد توانست به پیک سرعت 925 مگابیت بر ثانیه برساند.

در این تست، یک فناوری جدید فیبر نوری که "فیوس" نام دارد برپایه سیستم "گیگابیت انفعال نوری" (GPON) مورد امتحان قرار گرفت.

این سیستم قادر است بدون ایجاد تغییرات به خصوصی در شبکه های قدیمی فیبر نوری، تا حد قابل توجهی باند سرعت را در یک محدوده فنی حداکثر 4/2 گیگابیت بر ثانیه دسترس قرار دهد.

مشترکان این شرکت ارائه دهنده اینترنت به زودی نمی توانند از سرعت 1 گیگابایت بر ثانیه برپایه این زیرساخت جدید شبکه استفاده کنند چرا که قیمت این سرویس فوق پر سرعت بسیار خواهد بود.

در حال حاضر بالاترین سرعتی که "وریزون" به مشتریان خود عرضه می کند 50 مگابیت برثانیه است که با قیمت 140 دلار در ماه به کاربران خود ارائه می دهد.

براساس گزارش CNET، این شرکت قصد دارد به زودی سرعت اینترنت 100 مگابیت بر ثانیه را به مشترکان خود عرضه کند. این سرعت برای تماشای تلویزیونهای دیجیتال آنلاین با کیفیت بالا، ویدیو چت و بازیهای چندبازیکنی آنلاین بسیار مناسب است.

همچنین این سرعت اینترنت بالا می تواند برای تضمین کیفیت محتویات با وضوح تصویر بالا بر روی Tablet Tv (تلویزیونهای لوح- رایانه) که قرار است از ژانویه 2011 عرضه شوند مورد استفاده قرار گیرد.