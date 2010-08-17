بهرام عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد تعداد اعضای تعاونی‌های آماده بهره ‌برداری در هفته تعاون را 533 نفر اعلام کرد و گفت: این طرح‌ها زمینه اشتغال 406 نفر از متقاضیان جویای کار را فراهم می‌کند.

وی افزود: طرح‌های مورد بهره‌برداری در زمینه‌های مختلف کشاورزی، عمران، صنعت، فرش، خدمات، حمل و نقل و مسکن فعالیت می‌کنند.

عزیزی میزان سرمایه‌گذاری کل تعاونی‌های قابل بهره‌برداری استان را 83 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: منابع تأمین سرمایه این طرح‌ها عمدتاً از محل تبصره‌ها، اعتبارات بنگاه‌های زودبازده، بانک توسعه تعاون و بانک‌های عامل است که 32 میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده‌اند.

وی به برنامه‌های سال جاری اداره‌کل تعاون استان اشاره کرد وبیان داشت: نظارت کیفی بر امور تعاونی‌ها و تشکیل تعاونی‌ها به منظور فراهم کردن بسترهای لازم در راستای اشتغال کارجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از مهم‌ترین برنامه‌های سال جاری این اداره‌کل است.

عزیزی با تأکید بر نقش سازنده تعاونی‌ها در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشوریاد آور شد: در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران فعالیت‌های اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شده است که نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه قانونی بخش تعاونی در کشور است.

وی افزود: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌ها از سوی دولت نهم و دهم پشتوانه محکمی برای ترویج روح تعاون و مشارکت در جامعه محسوب می‌شود.

عزیزی بر ضرورت ترویج فرهنگ تعاون و کار مشارکتی بین مردم تأکید کرد و گفت: به مقوله تعاون، کار دسته‌جمعی هم در آیات و روایات دین مقدس اسلام و هم در قانون اساس جمهوری اسلامی ایران توجه ویژه‌ای شده، چراکه هیچ کاری بدون وجود همکاری و کمک دیگران به سر منزل مقصود نمی‌رسد.