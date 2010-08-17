آرایشگاه های بدون پروانه در همدان پلمپ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمدعلی صادقی پیش از ظهر سه شنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان اظهار داشت: پس از ابلاغ مهلت قانونی به واحد های آرایشگر در صورت عدم دریافت مجوز از سوی آنها، برای پلمپ و تعطیلی اقدام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه انجام آرایش با هزینه‌های گزاف و مدل‌های غربی که اساساً با فرهنگ دینی سازگاری ندارد و به صورت مد در جامعه اسلامی جلوه‌گری می‌کند، اثر مخربی دارد، گفت: متاسفانه اثر مخرب آن در سطح معابر، گذرگاه‌ها، مجالس و پارک‌ها مشهود است که مورد تذکر نماینده ولی فقیه در استان همدان قرار گرفت.

صادقی افزود: اتحادیه‌های صنفی آرایشگران زنانه و مردانه باید به آن گروه از واحدهای صنفی که موازین شرعی و قانونی را در انجام فعالیت‌های خود رعایت نمی‌کنند، هشدارهای لازم را بدهند.

معاون سازمان‌های اجرایی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان همدان گفت: مقرر شده پس از اطلاع‌رسانی از طریق اداره نظارت بر اماکن عمومی با واحدهای صنفی مذکور، در صورت مشاهده عدم رعایت ضوابط ابلاغی از طریق اداره نظارت بر اماکن عمومی با واحدهای متخلف برابر مقررات و آیین‌نامه اماکن عمومی با افراد متخلف برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

صادقی از شناسایی 10 واحد صنفی که در خصوص ترویج مدل‌های غربی فعالیت دارند، خبر داد و گفت: خانواده‌ها باید با خودداری از مراجعه به چنین واحدهایی زمینه فعالیت آن‌ها را محدود کنند.