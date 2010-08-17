به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره‌ها کودکان با انجام بازی‌های نمایشی و خلاقانه طراحی شده، با خصوصیات اجرای نمایش در صحنه، شخصیت پردازی نمایشی، مفهوم طراحی صحنه و نمایش، مفهوم نگارش نمایشنامه، کارگردانی، بازیگری و سایر جزئیات دیگر نمایش آشنا می‌شوند.



همچنین با توجه به علاقه کودکان و با نگاه به اتودهای طراحی شده در گروه‌های بازیگری، کارگردانی، طراحی صحنه و دکور و نمایشنامه نویسی تقسیم خواهند شد.



در طول برگزاری این کارگاه‌ها کودکان با حضور روانشناس و اعضای گروه بدون اینکه متوجه باشند مدیریت و کشف می‌شوند. کودکان و خانوده‌های علاقه‌مند می‌توانند جهت حضور در این دوره‌ها تا قبل از شروع هر دوره با گروه نمایش "آو" تماس بگیرند.

علاقه مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وب سایت گروه نمایش "آو" بخش اخبار www.avtheatre.ir مراجعه نمایند.