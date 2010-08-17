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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۵:۰۹

مرحله اول طرح ویژه کنترل ترافیک تابستانی در جاده های ایلام پایان یافت

مرحله اول طرح ویژه کنترل ترافیک تابستانی در جاده های ایلام پایان یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: فرمانده پلیس راه استان ایلام گفت: مرحله اول طرح ویژه کنترل ترافیک تابستانی در جاده های استان به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، عبدالله شیری ظهر سه شنبه در محل پلیس راه استان ایلام در جمع خبرنگاران اظهار داشت:  این طرح به منظور انضباط و ایمنی بیشتر در رفت و آمد خودروها و کاهش تصادفات جاده ای همزمان با سراسر کشور از31 خرداد تا 21 مردادماه سال جاری اجرا شده است.

فرمانده پلیس راه استان ایلام افزود: با اجرای این طرح وقوع تصادفات منجر به فوت 28 درصد و تصادفات جرحی سه درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است.

شیری بیان کرد: در اجرای این طرح 585 دستگاه وسیله نقلیه سنگین و سبک و نیز 426 موتور سیکلت به علت سبقت و سرعت غیر مجاز، نقص فنی و حرکات مخاطره آمیز و همچنین نداشتن کلاه ایمنی ، بیمه و گواهینامه توقیف شده اند.

فرمانده پلیس راه استان ایلام با اشاره به مشارکت مردم در اجرای مرحله اول طرح ویژه کنترل ترافیک تابستانی در محورهای ارتباطی استان گفت: مرحله دوم طرح ویژه  کنترل ترافیک تابستانی بعد از ماه مبارک رمضان آغاز می شود.
 

کد مطلب 1135524

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