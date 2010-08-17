9 هزار هکتار از آببندانهای گیلان آماده پرورش ماهی است

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه 12 هزار هکتار از آببندانهای استان شناسایی شده است، افزود: بیش از 40 درصد این آببندانها لایروبی و آماده تأمین آب و پرورش ماهی است و باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه آببندانها از منابع مهم تأمین آب برای اراضی شالیزاریست که به ازای هر هکتار آب بندان پنج تا شش هکتار زمین شالیزاری آبیاری می شود، اظهارداشت: در این آببندانها پرورش ماهی شغل سودآوریست.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان در ادامه با بیان اینکه آببندان بعنوان یک اکوسیستم آبی در فرآیندهای محیط زیست، منبع تأمین آب آبیاری، پرورش ماهی، اکوتوریسم، ایجاد اشتغال و کمک به توسعه روستایی حائز اهمیت است، گفت: سالانه تعداد زیادی از بهره برداران از طریق فعالیت در کشاورزی، پرورش ماهی و گردشگری امرار معاش می کنند.

وی یاد آورشد: این سازه بومی به جهت اینکه از قدمت دیرینه ای در استان گیلان برخوردار است، طرفدار محیط زیست بوده و با ایجاد مأمن مناسب برای پرندگان دریایی و مهاجر به حفظ آنان در زمان سرما کمک می کند و از این طریق موجب غنای تنوع ژنتیکی نیز می شود.