تحريم اقتصادي انگليس تاثير بسياري بر روند تحولات خواهد گذاشت

مصطفي محمدي نماينده پاوه و عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت: كميسيون اقتصادي مجلس در راستاي وظيفه سنگيني كه بر دوش خود دارد، مي تواند با تدوين طرح تحريم اقتصادي انگليس، و تصويب آن در مجلس شوراي اسلامي تاثير بسياري بر روند تحولات بين المللي ايفا كند و به انگليس و كشورهايي كه بخواهند راهي همچون اين كشور را در پيش بگيرند بفهماند كه نمايندگان ملت به هيچ وجه از حق موكلان خود نخواهند گذشت.

وي با بيان اين كه جزو امضا كنندگان نامه 200 نفر از نمايندگان در رد قطعنامه شوراي حكام بوده است، افزود: قطعنامه خصمانه انگليس، فرانسه و آلمان در شوراي حكام به هيچ وجه براي ملت ايران قابل پذيرش نيست و البته مردم ما هرگز از آمريكا نيز انتظار دوستي با ما را نداشته اند و به همين دليل است كه مردم از نمايندگان مي خواهند كه تكليفشان را با اين 3كشور اروپايي نيز مشخص كنند.

نماينده پاوه تصريح كرد: در همين راستا پيگيري طرح تحريم اقتصادي انگليس مي تواند تاثير بسزايي بر نمايش اقتدار جمهوري اسلامي در برخورد با اقدامات خصمانه كشورها عليه منافع ملت ايران داشته باشد.

محمدي با اشاره به قاطعيت و اجماع اكثر نمايندگان مجلس در دفاع از حقوق ملت در مقابل زياده خواهي هاي بيگانگان گفت: موضع من مانند ساير نمايندگان است كه حركت نابخردانه و ناجوانمردانه انگليس در همسويي با آمريكا را محكوم كرده و بر حق مسلم ملت ايران در استفاده صلح اميز از انرژي هسته اي و دفاع از حق حاكميت اين ملت دفاع مي كنيم.