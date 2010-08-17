با دایی در 90 مناظره می کنم

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان ظهر امروز سه شنبه درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: بنده آماده ام تا در صورتیکه مسئولان فدراسیون فوتبال صلاح بدانند در برنامه پنج شنبه شب 90 شرکت کنم و پاسخگوی علی دایی باشم.

مایلی کهن تاکید کرد: هنوز صحبتی در این مورد با مسئولان فدراسیون فوتبال نداشته‌ام اما در صورتیکه بخواهند حاضرم در این برنامه حضور داشته باشم.

سرمربی تیم فوتبال چندی پیش در گفتگو با مهر عنوان کرده بود در حالی آقای سرمربی (علی دایی) به خاطر نرفتن تیم ملی به جام جهانی از فدراسیون فوتبال طلبکار است که سرمربی تیم ملی کامرون که قراردادی 3 میلیون دلاری با فدراسیون فوتبال این کشور داشت به خاطر ناکامی درجام جهانی خودش را بدهکار مردم معرفی کرد اما برعکس در ایران زمانی که تیم ما به جام جهانی نمی رود آقای سرمربی حتی طلبکار است.



وی تاکید کرد: این آقا تا دیروز برای اینکه سرمربیگری تیم ملی شود باید به فدراسیون پول هم می داد ولی امروز بابت شکست از عربستان و ناکامی نرفتن به جام جهانی از فدراسیون فوتبال طلبکار هم هست.

علی دایی روز دوشنبه از صدا و سیما خواسته بود تا نیم ساعت به وی وقت بدهند تا حقانیت خود را در پرونده شکایت از فدراسیون فوتبال ثابت کند.

عادل فردوسی پور بامداد امروز سه شنبه در برنامه 90 اعلام کرد روز پنج شنبه و پس از دیدارهای هفته پنجم لیگ برتر از حوالی ساعت 23:45 دقیقه پذیرای علی دایی در این برنامه خواهد بود.