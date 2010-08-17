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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

هشت هزار مددجوی مستاجر کمیته امداد در آذربایجان شرقی شناسایی شد

هشت هزار مددجوی مستاجر کمیته امداد در آذربایجان شرقی شناسایی شد

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی از شناسایی هشت هزار مددجوی مستاجر تحت پوشش این نهاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین دشتی در گفتگو با خبرنگاران افزود: بر اساس اطلاعات موجود هشت هزار خانوار از مجموع 89 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی در واحدهای مسکونی اجاره ای اقامت دارند.

وی افزود: طرحی با عنوان "رضوان" با هدف حمایت از مددجویان جهت رهایی آنان از اجاره نشینی در کمیته امداد امام خمینی(ره) اجرا می شود که در قالب آن افراد نیکوکار در راستای ایجاد مسکن برای مددجویان اهتمام می کنند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره)آذربایجان شرقی افزود: خیران با ثبت نام در این طرح می توانند علاوه بر خرید واحد مسکونی برای مددجویان، هزینه تعمیر واحد مسکونی و یا بازپرداخت وام اخذ شده از سوی مددجویان را متقبل شوند.

دشتی، پرداخت اجاره در مقابل مستمری های ناچیز مددجویان را سنگین توصیف کرد و گفت: لازم است برای بهبود وضعیت موجود، خیران و نیکواران وارد عرصه حمایت از مددجویان مستاجر شوند.

وی همچنین از اجرای طرحی بنام "محسنین" در آذربایجان شرقی خبر داد وگفت: در اجرای این طرح، نیکوکاران حمایت مالی یک یا چند خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) را عهده دار می شوند که در صورت اجرای درست این طرح، دیگر نیازی به حمایت مالی کمیته امداد از مددجویان وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 1135533

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