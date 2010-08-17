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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

اختصاص 38 هزار تخت بیمارستانی به آموزش بالینی دانشجویان پزشکی

اختصاص 38 هزار تخت بیمارستانی به آموزش بالینی دانشجویان پزشکی

شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت اعلام کرد: 182 بیمارستان دولتی با 38 هزار و 351 تخت بیمارستانی سهم بزرگی در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی کشور ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب‌دا، دانشگاه آزاد اسلامی نیز با در اختیار داشتن 33 بیمارستان و 6 هزار و 524 تخت آموزشی سهم قابل توجهی از آموزش کارآموزان و کارورزان پزشکی را در کشور به عهده دارد.

براساس این گزارش طراحی و باز تعریف عرصه ‌های آموزشی اعم از بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی- درمانی در راستای ارتقای پاسخگویی نظام آموزشی به نیازهای سلامت جامعه از دستاوردهای مهم آموزش پزشکی در سالهای اخیر بوده است.
 
بنابراین گزارش اصلاح کوریکولوم پزشکی عمومی براساس استانداردهای پایه فدراسیون بین‌المللی آموزش پزشکی (WFME)‌ نیز به همت دبیرخانه آموزش  پزشکی عمومی در راستای رفع نیازهای سلامت جامعه و تثبیت اعلام استانداردهای ملی آموزش پزشکی در وزارت بهداشت انجام شده است.
کد مطلب 1135534

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