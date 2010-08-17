هنر تئاتر نقش مهمی در اعتلای فرهنگ قرآنی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید شاه آبادی معاونت هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره نمایشگاه بین المللی قرآن عنوان کرد: همه آموزه های قرآنی، آمیزه هایی است که انسان باید با گوشت و پوست آن‌ها را لمس کند و وقتی این آموزه ها در قالب های هنری و به وی‍ژه تئاتر که هنر زنده و پویایی است قرار بگیرد ماندگاری و اثرگذاری دو چندانی پیدا خواهد کرد. بنابراین باید برای حوزه تئاتر اهمیت بیشتری قائل شویم، چرا که تئاتر نقش مهمی در اعتلای فرهنگ قرآنی دارد.

این معاون هنری درباره تنوع موضوعات عرضه شده در نمایشگاه قرآن و تاثیرات آن بر توجه بیشتر مردم به قرآن گفت:

مجموعه این فعالیت ها یک بستر قرآنی را در کشور به وجود می‌آورد . بستر قرآنی بدین صورت است که انسان ها می توانند در این فضا با مفاهیم قرآن آشنا شوند. هر کس در هر مرتبه ای از معرفت قرآنی است. بنابراین با قرار گرفتن در این شرایط و محیط گام رو به جلویی بر می دارد.



- بخش هنرمفهومی نمایشگاه بین‌المللی قرآن با نمایش منشورهای نور و تصویر بازدیدکنندگان را به سفری از روز الست (خلقت) تا منزل شیخ مفید می‌برد. این بخش که توسط کانون فرهنگ و هنر ناوک طراحی و اجرا شده است، برنامه ای به مدت 15 دقیقه برای بازدیدکنندگان نمایشگاه ترتیب داده شده که در آن با بهره گیری از منشورهای نور و صدا و تصویر داستانی با موضوع ولایت فقیه به نمایش در می آید.