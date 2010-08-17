  1. سیاست
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۶

اختصاصی مهر/

نخستین سفیر ایران در اسلوونی منصوب شد

نخستین سفیر ایران در اسلوونی منصوب شد

نخستین سفیر ایران در کشور اسلوونی از سوی منوچهر متکی وزیر امور خارجه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه  پس از تائید رئیس جمهور در حکمی رحیم آقایی پور را به عنوان سفیر جدید ایران در اسلوونی منصوب کرد.

وی پیشتر رئیس اداره بازرسی و نظارت وزارت خارجه  بوده است.

آقایی پور نخستین سفیر ایران در اسلوونی محسوب می شود و تا کنون سفیران اکردیته ایران در اتریش مسائل کنسولی و دوجانبه ایران و اسلوونی را پیگیری می کردند.

اسلوونی در قلب اروپا واقع است که سال 1991 از یوگوسلاوی استقلال یافت .

پایتخت اسلوونی لیوبلیانا است.

اسلوونی هم اکنون عضو ناتو و اتحادیه اروپا به شمار می رود.

کد مطلب 1135536

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها