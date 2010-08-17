نخستین سفیر ایران در اسلوونی منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر خارجه پس از تائید رئیس جمهور در حکمی رحیم آقایی پور را به عنوان سفیر جدید ایران در اسلوونی منصوب کرد.

وی پیشتر رئیس اداره بازرسی و نظارت وزارت خارجه بوده است.

آقایی پور نخستین سفیر ایران در اسلوونی محسوب می شود و تا کنون سفیران اکردیته ایران در اتریش مسائل کنسولی و دوجانبه ایران و اسلوونی را پیگیری می کردند.

اسلوونی در قلب اروپا واقع است که سال 1991 از یوگوسلاوی استقلال یافت .

پایتخت اسلوونی لیوبلیانا است.

اسلوونی هم اکنون عضو ناتو و اتحادیه اروپا به شمار می رود.