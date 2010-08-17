به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب‌دا، در بررسی انجام شده در سال 87 فهرست دارویی ایران شامل 2 هزار و 416 قلم دارو اعلام شد که براساس این فهرست 3 هزار و 821 قلم دارو در کشور ثبت شده است.

بنابراین گزارش از مجموع اقلام داروهای ثبت شده در کشور 3 هزار و 357 دارو یعنی معادل 95 درصد کل داروی مصرفی کشور به ارزش ریالی 64 درصد کل چرخه مالی نظام دارویی کشور (بدون احتساب یارانه) در داخل تولید و عرضه می‌شود.

این گزارش حاکی است در این بررسی تعداد شرکتهای داروسازی که در زمینه تولید فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و فرآورده‌های طبیعی در کشور فعالیت می‌کنند 176 شرکت اعلام شده است.

در حال حاضر اشکال دارویی متنوعی از جمله کپسولهای نرم، افشانه‌های دارویی، ویال‌های تزریقی، آمپول، قرص، کپسول، شربت، قطره‌ها و سوسپانسیون در کشور قابل تولید هستند.