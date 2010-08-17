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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۵۵

سالانه سه هزار و 357 قلم دارو در کشور تولید می‌شود

سالانه سه هزار و 357 قلم دارو در کشور تولید می‌شود

تعداد داروهای ثبت شده در کشور سه هزار و 821 قلم داروست که سه هزار و 357 قلم آن در داخل تولید می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وب‌دا، در بررسی انجام شده در سال 87 فهرست دارویی ایران شامل 2 هزار و 416 قلم دارو اعلام شد که براساس این فهرست 3 هزار و 821 قلم دارو در کشور ثبت شده است.

بنابراین گزارش از مجموع اقلام داروهای ثبت شده در کشور 3 هزار و 357 دارو یعنی معادل 95 درصد کل داروی مصرفی کشور به ارزش ریالی 64 درصد کل چرخه مالی نظام دارویی کشور (بدون احتساب یارانه) در داخل تولید و عرضه می‌شود.
 
این گزارش حاکی است در این بررسی تعداد شرکتهای داروسازی که در زمینه تولید فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و فرآورده‌های طبیعی در کشور فعالیت می‌کنند 176 شرکت اعلام شده است.
 
در حال حاضر اشکال دارویی متنوعی از جمله کپسولهای نرم، افشانه‌های دارویی، ویال‌های تزریقی، آمپول، قرص، کپسول، شربت، قطره‌ها و سوسپانسیون در کشور قابل تولید هستند.
کد مطلب 1135539

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