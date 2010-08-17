حضور "کارتن خوابها" در بازار کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، در این رمان، داستان زشت و زیبا، پلید و پاک، ناجوانمرد و جوانمرد و... در کنار یکدیگر ارائه شده‌ است تا خواننده را با خود همراه ‌کند.

در "کارتن خوابها" می‌خوانیم: صادق دور و برش همه چیزو سفید می‌دید. یه جوری مث اینکه وسط نور دراز کشیده بود. توی ابرها. روشنِ روشن. شادِ شاد. حس می‌کرد که هزار ساله با یکی پیوندش زدن و همه دارن از این پیوند لذت می‌برن. دیگه بعد از این تنها نیست. یه یار. یه یار که باهاش می‌تونه حرف بزنه، از همه چیزو همه جا.

در این کتاب نویسنده سعی کرده است انسانهایی را به تجسم درآورد که مهربانی،‌ عشق و مهر ورزیدن آنها فراتر از اندیشه مخاطب است و در صدد است بیان کند که دنیا هنوز از صفات پسندیده انسانی خالی نشده است.

دکتر علی غضنفری نویسنده، شاعر،‌ مترجم و استاد دانشگاه دارای آثاری منتشر شده در خارج و داخل کشور است که از آن جمله می‌توان به "ترانه‌های یک فریاد"، "ملاقات در باغ وحش" و "هرگز دیر نیست" اشاره کرد.

کتاب "کارتن خوابها" با شمارگان 2100 نسخه در 236 صفحه و به قیمت 5000 تومان به چاپ رسیده است.