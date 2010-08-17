جورج زالای ظهر امروز سه شنبه در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور اظهار داشت: وقتی چهره و فیزیک وزنه‌برداران شرکت کننده در این دسته از مسابقات را دیدم حدس زدم که محسن یا ششم می‎شود یا هفتم.

وی خاطرنشان کرد: این وزنه بردار از ناحیه کمر و زانو درد داشت و با این همین شرایط تمرینات خود را انجام داد. غزالیان نه در تهران و نه در سنگاپور تمرینات خوبی نداشت. بنابراین انتظاری بیشتر از این از او نداشتیم.

سرمربی مجارستانی تیم وزنه برداری نوجوانان کشورمان یادآور شد: عملکرد محسن غزالیان در این دوره از بازی‎‌ها قابل پیش بینی بود. عجیب نیست که محسن وزنه بردارهفتم مسابقات شد. متاسفانه موضوع مصدومیت او همراه با کاهش وزنی که با آن مواجه شده بود، برایش مشکل ساز شد.

زالای در پایان گفتگو با خبرنگار مهر ابراز امیدواری کرد که تیم وزنه برداری اعزامی به سنگاپور توسط کاظم نژاد صاحب مدال شود چون این وزنه بردار در شرایط خوبی به سر می‎برد.

محسن غزالیان نماینده کشورمان در رقابت‏های وزنه برداری دسته 69 کیلو گرم بود. این وزنه بردار امروز سه شنبه موفق به مهار وزنه‌های 118 کیلوگرم در حرکت یک ضرب و 135 کیلوگرم در حرکت دو ضرب شد. او در مجموع 253 کیلوگرم وزنه را بالای سر برد و عنوان هفتم وزن 69 کیلوگرم را کسب کرد.