برنامه های استان سمنان در هفته دفاع مقدس بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس در استان سمنان گفت: این برنامه ها به صورت شاخص استانی برگزار می شود که برنامه های شهرستانی و منطقه ای نیز وجود دارد.

سرهنگ پاسدار حسینعلی احسانی افزود: رژه نیروهای مسلح لشکر58 ذوالفقار شاهرود، اجرای مراسمهای بزرگداشت هفته دفاع مقدس در مساجد و مراکز نظامی، غبارروبی مزار شهدا، برگزاری نمایشگاه های کتاب با موضوع دفاع مقدس و اجرای نمایشهای صحنه ای و خیابانی از جمله برنامه های ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدی استان سمنان است .

دبیر ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان سمنان با اشاره به اینکه شعار هفته دفاع مقدس امسال "هشت سال دفاع مقدس،30 سال استمرار و پایداری" است، گفت: رزمایش فرهنگی نظامی یاد یاران از شاخص ترین برنامه های امسال در استان است.

وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس هویت ملت و مجوب افتخار ایرانیان است، گفت: روحیه ایثار، فداکاری و شهادت طلبی که امروزه موجب بازدارندگی تهاجم قدرت های زورگو به ایران شده است، میراثی از دوران دفاع مقدس است.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری سمنان نیز در این نشست با تاکید بر برگزاری با شکوه برنامه های سی امین سالگرد بزرگداشت هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس از مهمترین و پر افتخارترین حوادث تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

علیرضا خلخالی با بیان اینکه برگزاری رزمایش فرهنگی نظامی یاد یاران مهمترین برنامه استان سمنان در این هفته است، گفت: رسانه های استان در این زمینه نسبت به پوشش این رزمایش اطلاع رسانی مناسبی داشته باشند.

وی با بیان اینکه باید با برگزاری با شکوه برنامه های بزرگداشت هفته دفاع مقدس یاد و خاطره شهدا و آن دوران را زنده نگه داریم، گفت: عملیات مرصاد مهمترین حضور نیروهای نظامی استان سمنان در دوران دفع مقدس است که باید برای مردم بازگو شود.

وی با تاکید بر اینکه باید ارزش های دوران دفاع مقدس را به نسل امروز ار طریق مختلف شناسانده شود، گفت: رسانه ها نقش مهمی در اطلاع رسانی در این زمینه دارند.