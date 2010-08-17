تنها 10 درصد کلونی ها ی زنبور در همدان بیمه هستند

محمد نظرپور در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: علت اصلی پایین بودن آمار بیمه ی کلوی های زنبور در همدان نبود اعتماد لازم بین صندوق بیمه و زنبوردار است.

نظرپور دادن وام بلاعوض برای جبران خسارت، تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات زنبورداران و پرداخت تسهیلات جدید را از جمله پیشنهادها برای رفع این مشکل عنوان کرد و گفت: گرد و غبار و گرمای امسال در کنار عوامل دیگر خسارت‌ زا شامل خشکسالی، تغییر شرایط اقلیمی و سرمای شدید خسارت‌های زیادی را به زنبورستان‌های همدان تحمیل کرد .

محمد نظرپور با بیان اینکه نوسان غیرقابل پیش بینی شرایط آب و هوایی و گرم شدن ناگهانی هوا در کنار گرد و غبار و وجود ریزگردهای معلق در هوا موجب زیان 20 تا 50 درصدی زنبورستان‌های استان همدان شده است، افزود: امسال به پدیده گرد و غبار، گرمای شدید نیز افزوده شد و این موضوع موجب بروز بیماری و تنش در فعالیت کندوهای عسل در استان همدان شده است .

رئیس اداره پرورش طیور و زنبور عسل سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به کاهش 10 درصدی تولید موم در استان همدان اشاره و خاطرنشان کرد: گرمای شدید امسال موجب کاهش تولید عسل‌ به میزان 150 تن به ارزش ریالی 15 میلیارد ریال شده است.